GTA 6 : Une date pour la bande-annonce 3 ? Les indices s'accumulent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2025 à 15h08
Entre symboles cachés, horloges figées et coïncidences troublantes, les fans pensent avoir percé le secret de Rockstar. Le troisième trailer de GTA 6 serait sur le point de débarquer, avec déjà une date de trouvée.
GTA 6 : Une date pour la bande-annonce 3 ? Les indices s'accumulent
Depuis quelques jours, l'excitation remonte d'un cran dans la communauté : Grand Theft Auto VI pourrait bientôt dévoiler sa troisième bande-annonce. Les joueurs du monde entier traquent chaque indice laissé par Rockstar, persuadés que le studio prépare une nouvelle annonce d'envergure.

Une montre figée à 11:08, et une date qui fait parler

montre
Tout est parti d'un détail discret, une montre numérique portée par Jason affichant 11:08 dans le précédent trailer (voir image ci-dessus). Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un hasard mais d'un message caché, laissant entendre que le prochain aperçu de Vice City serait diffusé le 8 novembre. Près de deux ans après la première bande-annonce.

Autre indice majeur, la conférence financière de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, prévue pour le 6 novembre. L'entreprise a déjà utilisé ce genre de timing pour capter à la fois l'attention du public et celle des investisseurs, pour marquer un grand coup, surtout si cette bande-annonce dévoile du gameplay. 

Le scénario le plus probable serait donc une annonce ou un teaser juste avant ou après cet appel financier, une stratégie que Rockstar a déjà adoptée par le passé. Le moment semble idéal pour relancer la machine marketing et rappeler que GTA 6 reste l'un des projets les plus attendus de la décennie.

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L'heure du gameplay pour le trailer 3 ?

Jusqu'ici, les deux premières bandes-annonces de GTA 6 se concentraient sur l'univers, les personnages et l'ambiance. Cette fois, tout laisse penser que le troisième trailer mettra enfin en avant le gameplay.

Les fans espèrent découvrir de nouvelles séquences de courses-poursuites, de braquages et d'interactions entre les deux protagonistes, Jason et Lucia. L'objectif serait de montrer la complémentarité de leur duo et la profondeur du système de jeu, à l'image des trailers de GTA 5 qui dévoilaient progressivement la mécanique des trois personnages. Mais aussi les nouveautés qui seront introduites.

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Vers une ouverture des précommandes ?

Si la bande-annonce tombe bien le 8 novembre, il est probable que les précommandes soient lancées immédiatement. Plusieurs éditions devraient être proposées comme toujours, et malgré les craintes, la version standard ne devrait pas coûter 100 €. Réponse d'ici quelques semaines, tout au plus. 

Rappelons que la sortie de GTA 6 est programmée pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series. Aucune version PC n'a été annoncée pour le moment, mais celle-ci devrait arriver dans les mois qui suivent.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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