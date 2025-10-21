GTA 6 : Une date pour la bande-annonce 3 ? Les indices s'accumulent

Entre symboles cachés, horloges figées et coïncidences troublantes, les fans pensent avoir percé le secret de Rockstar. Le troisième trailer de GTA 6 serait sur le point de débarquer, avec déjà une date de trouvée.

Une montre figée à 11:08, et une date qui fait parler

L'heure du gameplay pour le trailer 3 ?

















Vers une ouverture des précommandes ?

Depuis quelques jours, l'excitation remonte d'un cran dans la communauté :. Les joueurs du monde entier traquent chaque indice laissé par Rockstar, persuadés que le studio prépare une nouvelle annonce d'envergure.Tout est parti d'un détail discret,(voir image ci-dessus). Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un hasard mais d'un message caché, laissant entendre que le. Près de deux ans après la première bande-annonce.Autre indice majeur,. L'entreprise a déjà utilisé ce genre de timing pour capter à la fois l'attention du public et celle des investisseurs, pour marquer un grand coup, surtout si cette bande-annonce dévoile du gameplay.Le scénario le plus probable serait donc une annonce ou un teaser juste avant ou après cet appel financier, une stratégie que Rockstar a déjà adoptée par le passé. Le moment semble idéal pour relancer la machine marketing et rappeler queJusqu'ici, les deux premières bandes-annonces de GTA 6 se concentraient sur l'univers, les personnages et l'ambiance. Cette fois, tout laisse penser queLes fans espèrent découvrir de nouvelles séquences de courses-poursuites, de braquages et d'interactions entre les deux protagonistes, Jason et Lucia. L'objectif serait de montrer, à l'image des trailers de GTA 5 qui dévoilaient progressivement la mécanique des trois personnages. Mais aussi les nouveautés qui seront introduites.Si la bande-annonce tombe bien le 8 novembre,. Plusieurs éditions devraient être proposées comme toujours, et malgré les craintes, la version standard ne devrait pas coûter 100 €. Réponse d'ici quelques semaines, tout au plus.Rappelons que la sortie de GTA 6 est programmée pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series. Aucune version PC n'a été annoncée pour le moment, mais celle-ci devrait arriver dans les mois qui suivent.