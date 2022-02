GTA 6 : Take-Two souhaite apporter de la nouveauté à la série

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La licence GTA (Grand Theft Auto, de son nom complet) n'est plus à présenter désormais, tant GTA V est l'un des jeux les plus joués au monde, en même temps que GTA Online. D'ailleurs, s'il était très attendu, et ce depuis de nombreuses années, Rockstar a officiellement annoncé travailler sur le développement de GTA 6 . Le PDG de Take-Two s'est récemment exprimé, à ce sujet.Dans une interview pour Gamesindustry.biz , Strauss Selznick, actuel PDG de Take-Two, a parlé de sa vision pour le futur de la série.. Il a déclaré que « Vous devez toujours être prêt à être frais [...] Vous devez toujours être prêt à apporter aux consommateurs ce qu'ils veulent. Dès que vous essayez de protéger le passé, vous ne devenez plus pertinent ». D'ailleurs, il ajoute que les NFT lui semblent légitimes, de son côté : « Nous croyons que les NFT sont réels, et pourquoi ne le seraient-ils pas ? Nous croyons aux biens numériques et nous vendons des biens numériques depuis très longtemps ».Si nous ne savons pas encore quelle tournure prendra GTA 6,, d'après ces propos. En revanche, pour le moment,. Ils n'ont d'ailleurs pas donné plus de détails concernant ce prochain titre. Ils nous en diront certainement plus, prochainement.