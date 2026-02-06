GTA 6 : Strauss Zelnick promet une campagne marketing absolument époustouflante

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a profité d'une interview pour détailler la stratégie marketing de GTA 6. Entre confirmation d'une date de sortie précise et promesses d'une campagne publicitaire jamais vue, l'éditeur semble plus confiant que jamais pour ce lancement historique.
L'attente autour de Grand Theft Auto VI est palpable, et Take-Two Interactive en a parfaitement conscience
. Lors d'une récente intervention médiatique suite au rapport financier de l'entreprise, Strauss Zelnick s'est montré particulièrement bavard concernant l'avenir du titre le plus attendu de la décennie. Si les joueurs n'ont eu que peu d'images à se mettre sous la dent, si ce n'est les deux bandes-annonces qui ont été décortiquées par la communauté, la situation est sur le point de changer radicalement.
Une campagne marketing étonnante dès cet été
Invité sur le plateau de l'émission Mad Money sur CNBC
, le PDG de la maison-mère de Rockstar Games a fait face aux questions de Jim Cramer. Ce dernier n'a pas tari d'éloges, qualifiant le futur blockbuster de « plus grand véhicule de divertissement de tous les temps
». Une affirmation validée par Strauss Zelnick, qui en a profité pour rassurer les investisseurs et les joueurs sur le calendrier, en réaffirmant que le 19 novembre devrait bien accueillir GTA 6.
Cette déclaration vient solidifier l'horizon de sortie, suggérant que la phase de production touche à son but et que les équipes sont désormais focalisées sur le peaufinage et l'optimisation technique du titre.
Mais la véritable information réside dans la stratégie de communication à venir
. Strauss Zelnick a confirmé que les grandes manœuvres débuteraient cet été. L'éditeur adopte une approche chirurgicale, ne dépensant son budget colossal que lorsque la sortie est imminente. Pour le dirigeant, il ne s'agit pas d'une promotion classique de jeu vidéo
:
C'est un défi. Nous voulons que le produit soit authentiquement approprié par nos consommateurs, donc le marketing doit être délicat. Il doit donner l'impression que c'est réel. Nous ne vendons pas des hamburgers. Nous vendons cette forme d'art unique.
Loin de vouloir se reposer sur ses lauriers, Take-Two promet d'être agressif sur le marché
. Il a d'ailleurs utilisé une métaphore pour le moins imagée, affirmant que ses équipes « mangent de la viande rouge au petit-déjeuner
» et qu'il y aura « beaucoup plus de viande rouge dans les mois à venir
». Il assure que le public sera « étonné par la créativité
» que l'équipe marketing de Rockstar s'apprête à déployer. Nous ne sommes plus seulement dans l'affichage publicitaire classique, l'éditeur semble préparer une offensive médiatique moderne et omniprésente pour accompagner ce lancement titanesque.
Nous devrions avoir un aperçu de tout cela d'ici quelques mois, lorsque Take-Two et Rockstar donneront le coup d'envoi d'une campagne marketing qui nous mènera jusqu'à la très attendue sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain, sur PS5 et Xbox Series
.
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