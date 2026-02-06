GTA 6 : Strauss Zelnick promet une campagne marketing absolument époustouflante

GTA 6 : Les hackers piratent Rockstar pour déclarer la guerre aux précommandes numériques, et menacent d'autres studios

Une nouvelle fuite massive touche GTA 6. Derrière ces images inédites de gameplay et de la carte, un groupe de pirates lance un ultimatum à Rockstar et à l'industrie. Leur but n'est pas de détruire le jeu, mais de dénoncer des pratiques commerciales jugées abusives envers les joueurs.