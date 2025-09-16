GTA 6 : Rockstar fait une promesse, ça sera le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2025 à 10h31
Attendu en mai 2026, Grand Theft Auto VI n'est pas encore sorti que Rockstar l'annonce déjà comme « le plus grand lancement de l'histoire ». Bien que cela puisse paraître arrogant, cette déclaration n'en reste pas moins factuelle.
GTA 6 : Rockstar fait une promesse, ça sera le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo
Rockstar n'a jamais fait dans la modestie, mais cette fois, le studio new-yorkais place la barre très haut. Dans une offre d'emploi repérée sur le site officiel, il est écrit noir sur blanc que GTA 6 représentera « le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo ». Une affirmation retirée quelques heures plus tard, mais qui a déjà fait le tour du web.

Un pari assumé par Rockstar

gta6-differentes-histoires
L'annonce concernait un poste d'ingénieur principal en data engineering basé à New York. L'heureux élu devra superviser l'évolution et l'exploitation de la plateforme en ligne capable de supporter des millions de joueurs simultanément, puisque GTA 6 devrait voir des millions de joueurs arriver simultanément dès sa sortie, en mai prochain. Pour un lancement qui s'annonce historique.

GTA 6, mentioned in a Rockstar job listing, was referred to as the ‘largest game launch in history.' I believe this is the first time GTA 6 is actually mentioned in a job listing.
byu/Consistent-Ad-7455 inGTA6

Mais cette sortie de Rockstar surprend, surtout après les propos récents de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. Celui-ci déclarait qu'il fallait rester prudent car « l'arrogance est l'ennemi du succès ». Un message à contre-courant de la confiance affichée publiquement par le studio derrière GTA. Raison pour laquelle le message a été mis à jour et cette partie supprimée.

Un lancement qui pourrait battre tous les records

Les analystes estiment que GTA 6 pourrait dépasser les 40 millions d'unités vendues dès sa première année. En comparaison, GTA 5 avait déjà explosé les compteurs en 2013, devenant l'un des produits de divertissement les plus rentables de l'histoire. Mais une telle ambition soulève aussi des inquiétudes : les serveurs, notamment des boutiques en ligne, pourraient-ils supporter un afflux massif de joueurs dès la sortie ? 

Chargement du sondage...

0 votant

Dans l'histoire très récente, nous avons vu que Hollow Knight: Silksong avait mis à mal toutes les plateformes, de Steam au PS Store en passant par le Nintendo eShop et le Xbox Store, tous ont eu des soucis face à l'afflux de joueurs. Nul doute que cela servira pour le mois de mai, mais il faut aussi s'attendre à quelques soucis le jour J.

Un lancement solo, puis un mode online ?

trailer2
Lucia et Jason, les protagonistes de GTA 6.

Rockstar n'a pas encore confirmé la présence immédiate d'un mode multijoueur à la sortie. Pour rappel, GTA 5 avait lancé GTA Online un mois après le jeu de base, et Red Dead Redemption 2 avait suivi le même schéma. Il est donc possible que GTA 6 privilégie d'abord son aventure solo, avant de déployer progressivement son offre en ligne, qui devrait aussi réunir des millions de joueurs. 

Le 26 mai 2026, GTA 6 débarquera sur PS5 et Xbox Series, tandis que sa sortie sur PC se fera probablement quelques mois plus tard.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 29 juin 2026

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.
Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6
Grand Theft Auto VI 26 juin 2026

Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.
Précommande GTA 6 : Prix, bonus, éditions et tout ce qu'il faut savoir
Grand Theft Auto VI 25 juin 2026

Précommande GTA 6 : Prix, bonus, éditions et tout ce qu'il faut savoir

Rockstar Games vient d'ouvrir les précommandes de GTA 6, pour ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo. Éditions disponibles, bonus exclusifs, astuces pour payer moins cher et spécificités des versions physiques : découvrez notre guide complet pour ne rien manquer.

commentaire (0)