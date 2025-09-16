GTA 6 : Rockstar fait une promesse, ça sera le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo

Attendu en mai 2026, Grand Theft Auto VI n'est pas encore sorti que Rockstar l'annonce déjà comme « le plus grand lancement de l'histoire ». Bien que cela puisse paraître arrogant, cette déclaration n'en reste pas moins factuelle.
Rockstar n'a jamais fait dans la modestie, mais cette fois, le studio new-yorkais place la barre très haut. Dans une offre d'emploi repérée sur le site officiel, il est écrit noir sur blanc que GTA 6 représentera « le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo ». Une affirmation retirée quelques heures plus tard, mais qui a déjà fait le tour du web.
Un pari assumé par Rockstar
L'annonce concernait un poste d'ingénieur principal en data engineering basé à New York. L'heureux élu devra superviser l'évolution et l'exploitation de la plateforme en ligne capable de supporter des millions de joueurs simultanément, puisque GTA 6 devrait voir des millions de joueurs arriver simultanément dès sa sortie, en mai prochain. Pour un lancement qui s'annonce historique.
Mais cette sortie de Rockstar surprend, surtout après les propos récents de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. Celui-ci déclarait qu'il fallait rester prudent car « l'arrogance est l'ennemi du succès ». Un message à contre-courant de la confiance affichée publiquement par le studio derrière GTA. Raison pour laquelle le message a été mis à jour et cette partie supprimée.
Un lancement qui pourrait battre tous les records
Les analystes estiment que GTA 6 pourrait dépasser les 40 millions d'unités vendues dès sa première année. En comparaison, GTA 5 avait déjà explosé les compteurs en 2013, devenant l'un des produits de divertissement les plus rentables de l'histoire. Mais une telle ambition soulève aussi des inquiétudes : les serveurs, notamment des boutiques en ligne, pourraient-ils supporter un afflux massif de joueurs dès la sortie ?
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Dans l'histoire très récente, nous avons vu que Hollow Knight: Silksong avait mis à mal toutes les plateformes, de Steam au PS Store en passant par le Nintendo eShop et le Xbox Store, tous ont eu des soucis face à l'afflux de joueurs. Nul doute que cela servira pour le mois de mai, mais il faut aussi s'attendre à quelques soucis le jour J.
Un lancement solo, puis un mode online ?
Rockstar n'a pas encore confirmé la présence immédiate d'un mode multijoueur à la sortie. Pour rappel, GTA 5 avait lancé GTA Online un mois après le jeu de base, et Red Dead Redemption 2 avait suivi le même schéma. Il est donc possible que GTA 6 privilégie d'abord son aventure solo, avant de déployer progressivement son offre en ligne, qui devrait aussi réunir des millions de joueurs.
Le 26 mai 2026, GTA 6 débarquera sur PS5 et Xbox Series, tandis quesa sortie sur PC se fera probablement quelques mois plus tard.
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