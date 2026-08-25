GTA 6 Extended Look sur Netflix et YouTube : Heures de diffusion en France et contenu attendu

Découvrez toutes les informations sur la diffusion du Grand Theft Auto VI: An Extended Look du jeudi 27 août 2026. Heures de diffusion sur Netflix et YouTube et détails sur ce que réserve cette présentation très attendue de Rockstar Games.

L'attente touche enfin à sa fin pour les joueurs du monde entier. Après des mois de spéculations et de rumeurs, Rockstar Games va officiellement nous en dire plus au sujet de Grand Theft Auto VI, et ce, malgré les nombreux leaks de ces derniers jours. Intitulée Grand Theft Auto VI: An Extended Look, cette diffusion s'annonce comme un événement majeur dans l'histoire de la franchise, marquant le début d'un partenariat inédit entre le studio et le géant du streaming Netflix.

Où et comment regarder le GTA 6 Extended Look ?

Pour la toute première fois, Rockstar Games s'associe à Netflix pour offrir un accès anticipé à une présentation officielle. Les abonnés à la plateforme de streaming pourront ainsi découvrir cette présentation étendue six heures avant sa mise en ligne globale notamment sur YouTube.

Sur Netflix

Les abonnés Netflix bénéficieront de l'exclusivité temporaire à partir de 21h00 en France le jeudi 27 août 2026. Pour visionner la présentation :

Ouvrez l'application ou le site web de Netflix peu avant l'horaire prévu.

peu avant l'horaire prévu. Recherchez le titre exact : Grand Theft Auto VI: An Extended Look (il sera également mis en avant dans la section des nouveautés).

(il sera également mis en avant dans la section des nouveautés). Le programme sera accessible sur l'ensemble des formules d'abonnement, dès l'offre Standard avec pub.

Sur YouTube et le site officiel

Si vous ne possédez pas d'abonnement Netflix, vous pourrez suivre la présentation gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar Games ainsi que sur le site du jeu. La diffusion y débutera six heures plus tard, soit à 3h00 le vendredi 28 août en France. Le contenu de la vidéo sera rigoureusement identique à celui proposé sur Netflix.

















Les heures de diffusion mondiales en France

Pour faire simple pour les spectateurs situés dans le fuseau horaire CEST (France, Belgique, Suisse, etc.), voici le calendrier exact :

Première sur Netflix : Jeudi 27 août 2026 à 21h00

Jeudi 27 août 2026 à Diffusion sur YouTube & Site Rockstar : Vendredi 28 août 2026 à 03h00

À quoi faut-il s'attendre pour cette présentation ?

Bien que Rockstar n'ait pas révélé le programme détaillé, cet "Extended Look" devrait s'attarder plus longuement sur la dynamique entre les deux protagonistes principaux, Jason et Lucia. La présentation pourrait apporter du contexte sur leur relation, leurs activités criminelles et la façon dont le scénario oscille entre drame personnel et braquages d'envergure.

Côté environnement, le titre marque le retour à Vice City au sein de l'État de Leonida. La séquence pourrait mettre en lumière la variété des environnements (zones urbaines, littoraux, autoroutes, zones rurales et marécages) tout en illustrant la densité de la foule, du trafic, de la faune et des effets météo.

Les joueurs espèrent également apercevoir des détails concrets sur :

Le pilotage des véhicules et le système de conduite.

Le maniement des armes et les mécaniques de combat ou d'infiltration.

La transition en jeu entre Jason et Lucia.

Les activités annexes, l'interaction avec les PNJ et l'exploration des intérieurs (boutiques, clubs, restaurants).

Cette prise de parole est légèrement gâché par les différentes fuites ces derniers jours, qui ont gâché la surprise. Néanmoins, les joueurs devraient être très nombreux à suivre cette présentation, dans le but de faire le plein d'informations.

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Cette présentation devraient mêler phase de gameplay et nouvelle cinématique. Sa durée n'a toutefois pas encore été révélée. GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre 2026.