Si Grand Theft Auto 6 écrase toutes les attentes en Occident, le public japonais reste fidèle à ses classiques. Un récent sondage Famitsu relègue le titre de Rockstar à la huitième place, confirmant un fossé culturel historique, tandis que les développeurs luttent contre des fuites de données sans précédent.

Les différences de goûts entre les joueurs occidentaux et japonais ne datent pas d'hier. Depuis les balbutiements de l'industrie vidéoludique, cette fracture culturelle est frappante et se voit au niveau des productions proposées, par exemple. De récentes études universitaires et des recherches publiées par Science Direct ont d'ailleurs souligné à quel point les attentes en matière d'expérience numérique diffèrent selon les continents. Ce phénomène vient de trouver une nouvelle illustration frappante à travers le dernier sondage hebdomadaire du célèbre magazine Famitsu.

L'hégémonie incontestée du jeu de rôle japonais

Dans n'importe quel pays occidental, le prochain titre de Rockstar Games trônerait fièrement au sommet des attentes. Au Japon, la réalité est tout autre. Grand Theft Auto VI doit se contenter d'une modeste huitième place, loin derrière les productions locales. Le classement est sans appel : les sept premières places sont monopolisées par des studios nippons, avec une inclinaison très marquée pour le jeu de rôle.

















Nintendo règne en maître absolu sur ce top cinq. La firme japonais s'octroie trois places de choix avec Pokémon Winds & Waves en tête, suivi de près par The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Fire Emblem: Fortune's Weave. De son côté, Atlus place ses pions avec brio grâce à Persona 4 Revival et Persona 6. L'intégralité du classement, à l'exception du mastodonte américain, est composée de titres japonais comme Dragon Quest Monsters 4, Final Fantasy VII Revelation, Onimusha: Way of the Sword et Xenoblade Genesis. Voici le classement tel que communiqué par Famitsu :

Il est difficile de savoir si les récents déboires de Rockstar ont influencé ce classement oriental. En Occident, l'attention est monopolisée par une série de fuites sans précédent, dont la source n'a toujours pas été trouvée. Quoi qu'il en soit, GTA 6 sortira mondialement le 19 novembre prochain, sur PS5 et Xbox Series.