GTA 6 pourrait générer plusieurs milliards de dollars de recettes en moins de 2 mois

Oui, milliards, vous avez bien lu ! Le cabinet d'analyses Konvoy estime que Grand Theft Auto VI connaîtra un lancement record encore jamais vu dans l'industrie, avec plusieurs milliards de dollars annoncés si le titre est vendu à ce prix.
Grand Theft Auto VI
est déjà présenté comme le jeu de tous les records. Son premier trailer a été visionné plus de 263 millions de fois, il est considéré comme le titre le plus attendu de toute l'histoire de l'industrie vidéoludique
et des rumeurs évoquent un coût de développement dépassant les 2 milliards de dollars. Mais si sa sortie a été repoussée, l'enthousiasme des joueurs est bien réel et ceux-ci sont prêts à patienter quelques mois de plus avant de le découvrir.
Les retombées économiques liées à la sortie de Grand Theft Auto VI
sont d'ailleurs déjà étudiées par les cabinets d'analyse. L'un d'eux, Konvoy, a récemment partagé sur LinkedIn une prédiction financière qui a de quoi donner le tournis
. Ses experts estiment que le titre de Rockstar Games devrait générer 7,6 milliards de dollars de revenus dans les 2 mois suivant son lancement
.
Plus de 7 milliards de dollars estimés si GTA 6 est vendu à moins de 100 dollars d'après les experts
Pour parvenir à ce chiffre astronomique, les analystes se sont reposés sur deux critères de simulation. Dans un premier temps, ils ont suggéré que GTA 6 aurait un prix de vente de 80 dollars pour son édition de base
. Puis dans un second temps, ils ont estimé qu'en l'espace de 2 mois, plus de 85 millions de copies du titre seraient vendues à travers le monde
. Une simple multiplication permet d'obtenir le chiffre au cœur de cette estimation.
Mais les experts de Konvoy sont allés encore plus loin en donnant quelques estimations liées aux potentielles précommandes de GTA 6, au nombre de copies écoulées le jour de sa sortie, des prévisions sur une semaine puis un mois de vente ainsi qu'un autre facteur inattendu : les revenus provenant des abonnements GTA+ et des éventuels contenus numériques optionnels.
Un jeu qui pourrait pulvériser les records de son aîné ?
Bien entendu, cette projection est à considérer comme une simple estimation. En effet, le jeu peut être vendu plus cher, d'autant que le prix moyen des nouveaux titres a tendance à augmenter, frôlant de plus en plus les 100 euros. Dans le même temps, beaucoup pensent que ce sixième opus pourrait bien détrôner les records de GTA 5
, qui avait généré 815 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie.
Pour savoir si ces prévisions vont devenir réalité, il va falloir patienter jusqu'au 26 mai 2026. À cette date, Grand Theft Auto VI sera disponible sur PS5 et consoles Xbox Series.
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