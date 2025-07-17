GTA 6 pourrait générer plusieurs milliards de dollars de recettes en moins de 2 mois

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juillet 2025 à 13h49
Oui, milliards, vous avez bien lu ! Le cabinet d'analyses Konvoy estime que Grand Theft Auto VI connaîtra un lancement record encore jamais vu dans l'industrie, avec plusieurs milliards de dollars annoncés si le titre est vendu à ce prix.
GTA 6 pourrait générer plusieurs milliards de dollars de recettes en moins de 2 mois
Grand Theft Auto VI est déjà présenté comme le jeu de tous les records. Son premier trailer a été visionné plus de 263 millions de fois, il est considéré comme le titre le plus attendu de toute l'histoire de l'industrie vidéoludique et des rumeurs évoquent un coût de développement dépassant les 2 milliards de dollars. Mais si sa sortie a été repoussée, l'enthousiasme des joueurs est bien réel et ceux-ci sont prêts à patienter quelques mois de plus avant de le découvrir. 

Les retombées économiques liées à la sortie de Grand Theft Auto VI sont d'ailleurs déjà étudiées par les cabinets d'analyse. L'un d'eux, Konvoy, a récemment partagé sur LinkedIn une prédiction financière qui a de quoi donner le tournis. Ses experts estiment que le titre de Rockstar Games devrait générer 7,6 milliards de dollars de revenus dans les 2 mois suivant son lancement

Plus de 7 milliards de dollars estimés si GTA 6 est vendu à moins de 100 dollars d'après les experts

Pour parvenir à ce chiffre astronomique, les analystes se sont reposés sur deux critères de simulation. Dans un premier temps, ils ont suggéré que GTA 6 aurait un prix de vente de 80 dollars pour son édition de base. Puis dans un second temps, ils ont estimé qu'en l'espace de 2 mois, plus de 85 millions de copies du titre seraient vendues à travers le monde. Une simple multiplication permet d'obtenir le chiffre au cœur de cette estimation.

gta-6-artwork
Mais les experts de Konvoy sont allés encore plus loin en donnant quelques estimations liées aux potentielles précommandes de GTA 6, au nombre de copies écoulées le jour de sa sortie, des prévisions sur une semaine puis un mois de vente ainsi qu'un autre facteur inattendu : les revenus provenant des abonnements GTA+ et des éventuels contenus numériques optionnels.

Un jeu qui pourrait pulvériser les records de son aîné ?

Bien entendu, cette projection est à considérer comme une simple estimation. En effet, le jeu peut être vendu plus cher, d'autant que le prix moyen des nouveaux titres a tendance à augmenter, frôlant de plus en plus les 100 euros. Dans le même temps, beaucoup pensent que ce sixième opus pourrait bien détrôner les records de GTA 5, qui avait généré 815 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie. 

gta-6-screenshot-2
Pour savoir si ces prévisions vont devenir réalité, il va falloir patienter jusqu'au 26 mai 2026. À cette date, Grand Theft Auto VI sera disponible sur PS5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two
Grand Theft Auto VI 07 août 2026

GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 atteignent déjà des sommets. Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, qualifie ce démarrage d'exceptionnel, et le jeu s'annonce comme un véritable raz-de-marée commercial.
Le patron de Rockstar pense que les jeux en boîte sont voués à disparaître
Grand Theft Auto VI 07 août 2026

Le patron de Rockstar pense que les jeux en boîte sont voués à disparaître

Le débat entre le format physique et le numérique prend une nouvelle tournure. Strauss Zelnick, le dirigeant de Take-Two, a publiquement pris position en faveur du tout dématérialisé. Selon lui, les disques n'ont plus de sens pour les joueurs, reléguant les boîtes au rang d'objets de collection.
GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix
Grand Theft Auto VI 06 août 2026

GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix

Alors que Grand Theft Auto 6 est attendu comme le messie par des millions de joueurs, Rockstar a enfin pris la parole pour nous en dire un peu plus. Un rendez-vous est donné à la fin du mois, mais il y a effectivement un hic.

commentaire (0)