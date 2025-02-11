GTA 6, le sauveur des ventes sur consoles ? C'est évident pour Take-Two

Alors que les ventes de consoles sont en baisse, Take-Two imagine que la sortie de GTA 6 boostera tout cela. Un mot a également été dit quant au portage PC.
Alors que Grand Theft Auto 6
est attendu comme l'un des plus grands lancements de l'histoire du jeu vidéo, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a déclaré que la sortie du titre devrait entraîner « une hausse significative
» des ventes de consoles. Tandis que GTA 6 devrait bien sortir sur PC, mais pas cette année.
GTA 6, un moteur de ventes pour la PS5 et la Xbox Series
Dans une récente interview avec IGN
, Strauss Zelnick a minimisé l'impact du ralentissement des ventes de consoles, qui ont été inférieures en 2024 par rapport à 2023
, selon l'analyste Mat Piscatella de Circana.
Historiquement, lorsqu'un grand titre arrive sur le marché, cela booste les ventes de consoles, et nous avons plusieurs jeux majeurs en préparation.
Strauss Zelnick estime que de nombreux joueurs encore sur PS4, Xbox One ou PC feront le saut vers la nouvelle génération pour pouvoir jouer à GTA 6
.
Je pense que 2025 verra une hausse significative des ventes de consoles, non seulement grâce à nos titres, mais aussi à d'autres sorties majeures.
Une sortie PC retardée, mais une plateforme en pleine croissance
Comme c'est souvent le cas avec les jeux Rockstar Games, GTA 6 sortira d'abord sur PS5 et Xbox Series, comme cela est annoncé depuis plus d'un an. La version PC n'a pas encore de fenêtre de sortie et Strauss Zelnick a évoqué cette stratégie en rappelant que Rockstar a toujours privilégié les consoles lors des lancements
.
Historiquement, Rockstar a commencé sur certaines plateformes avant d'élargir ensuite. C'était le cas pour GTA 4, GTA 5 et Red Dead Redemption 2.
Cependant, il reconnaît que le marché PC est devenu de plus en plus important
, avec de nombreux jeux Take-Two sortant désormais en simultané sur consoles et PC à l'instar de Civilization VII
, qui arrive ce 11 février sur toutes les plateformes en même temps.
Sortie toujours prévue pour cet automne
Pour l'instant, GTA 6 est toujours programmé pour l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series, sans date précise, bien qu'un report soit envisagé
. Take-Two reste confiant quant à son succès, tout en affirmant qu'il ne faut pas sous-estimer la concurrence et que l'industrie ne se repose jamais. Mais au vu de l'attente, il est aisé d'imaginer que GTA 6 battra tous les records de ventes.
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