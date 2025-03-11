GTA 6 : Le deuxième trailer serait proche, plus d'un an après

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 15h15
L'attente pourrait enfin toucher à sa fin. Rockstar serait sur le point de livrer la deuxième bande-annonce de GTA 6.
GTA 6 : Le deuxième trailer serait proche, plus d'un an après
Cela fait maintenant plus d'un an que Rockstar Games a dévoilé le premier trailer de GTA 6, en décembre 2023, confirmant ainsi son retour à Vice City et l'arrivée d'un duo de protagonistes, Jason et Lucia. Depuis, l'attente des joueurs est à son paroxysme, puisque Rockstar n'a pas partagé de nouvelles informations, ni d'images. Mais alors que le lancement de GTA 6 est toujours attendu pour cette année, le studio pourrait enfin se montrer plus loquace. 

Bientôt le deuxième trailer de GTA 6 ?

En effet, selon le podcast GTA VI O'Clock, un deuxième trailer pourrait être dévoilé dès le mois d'avril. Le média affirme avoir obtenu des informations de sources internes très fiables. Ces insiders sont catégoriques : Rockstar Games préparerait une nouvelle bande-annonce pour le mois d'avril.

Pour appuyer cette hypothèse, ils ont analysé les campagnes marketing des précédents jeux de Rockstar, notamment GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Si GTA 6 suit le même schéma, un trailer en avril semble cohérent, surtout si la sortie reste fixée pour l'automne 2025.

Un timing stratégique pour Take-Two et Rockstar

De plus, la date avancée du deuxième trailer coïnciderait avec l'appel aux investisseurs de Take-Two en mai 2025, un moment clé pour le studio et son éditeur pour prouver, si tant est qu'il en ait besoin, que GTA 6 est attendu. Cette deuxième bande-annonce devrait encore exploser les chiffres, démontrant que des millions de joueurs rêvent de l'avoir entre leurs mains.
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GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avaient tous deux bénéficié d'un second trailer plusieurs mois avant leur sortie officielle, accompagné d'une annonce de la date de sortie définitive. C'est ce schéma qui est espéré par la communauté, et a de grandes chances de se reproduire. Même si Rockstar n'a pas besoin d'une campagne marketing XXL pour promouvoir sa production.

Un prix inédit pour GTA 6 ?

Cette nouvelle arrive alors qu'une autre rumeur secoue la communauté : GTA 6 pourrait être vendu à plus de 100 $, un prix jamais vu pour un jeu de base. Ce tarif inédit pourrait être officiellement confirmé avec la sortie du prochain trailer et le lancement des précommandes de GTA 6. Même si cette information doit être prise avec des pincettes.

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Ces prochaines semaines nous dirons si Rockstar suit ses habitudes, ou s'il va falloir attendre encore plus longtemps avant d'en découvrir plus au sujet de GTA 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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