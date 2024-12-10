GTA 6 : Lassé d'attendre le titre, un joueur créatif a eu une idée surprenante

Alors que le premier trailer de présentation de Grand Theft Auto VI a soufflé sa première bougie, l'impatience grandit chez les joueurs. L'un d'entre eux a décidé de prendre les devants.
Le 5 décembre 2023, des millions de joueurs du monde entier découvraient pour la première fois les images du jeu le plus attendu de 2025 : Grand Theft Auto VI
. En développement depuis 2014
, le sixième opus de la saga de Rockstar Games est attendu de pied ferme par l'ensemble de la communauté. Mais depuis cette première bande-annonce, les nouvelles sur le titre sont assez rares.
Si beaucoup ont élaboré des théories et analysé les images promotionnelles de GTA Online pour prédire une nouvelle présentation, d'autres attendent chaque petite information avec impatience. Cependant, tous ne supportent pas de devoir rester sans ville à explorer pendant presque un an de plus.
D'ailleurs, des petits malins en ont profité pour rendre un hommage au titre sur PlayStation 5.
GTA 6 (alias Grand Taking Ages 6) déjà intégré au PlayStation Store
En effet, en naviguant sur le PlayStation Store, un titre étrange est apparu le 9 décembre 2024
. Son image de présentation rappelle la direction artistique des illustrations de Grand Theft Auto VI. Cependant, le jeu n'a rien à voir avec le jeu le plus attendu de 2025. Même s'il s'appelle bien GTA 6, il reprend uniquement les initiales du titre de Rockstar.
Un utilisateur anonyme a profité de l'engouement autour de l'anniversaire de la première bande-annonce pour imaginer un jeu vidéo parodique dont le nom fait référence à la longue attente qui habite les plus impatients. En effet, le projet en question, présenté comme « Annonced » s'appelle Grand Taking Ages 6,
soit grande prise d'âge dans la langue de Molière. Bien entendu, il s'agit d'une simple blague et non d'un titre téléchargeable ou jouable.
La blague est amusante, mais malheureusement, elle n'était visible que sur la version américaine du PlayStation Store. D'ailleurs, cette petite blague a rapidement été notée par Sony, qui a retiré le jeu de son catalogue
. Cependant, vous pouvez trouver un autre titre parodique, mais optant pour une tout autre approche. En renseignant GTA dans la barre de recherche du Playstation Store, vous pourrez croiser le chemin de Grand Taxi Auto, un jeu de course annoncé
et prévu pour décembre 2024.
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