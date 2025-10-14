GTA 6 : La première musique du jeu confirmée par un rappeur viral ?

Alors que Rockstar garde le silence sur la bande-son de GTA 6, un rappeur américain affirme qu'un de ses titres viraux sera présent dans le jeu. De quoi enflammer la communauté en attendant la sortie la plus attendue de la décennie.

Un rappeur américain revendique la présence de son titre viral

Une apparition possible dans le jeu ?

















Des déclarations à prendre avec précaution

Rockstar Games n'a encore rien révélé concernant la, laissant planer le mystère autour de la future bande-son du jeu. Contrairement à, dont quelques morceaux avaient été dévoilés avant sa sortie, le studio reste cette fois muet.Originaire de Philadelphie,, a déclaré que son morceau « Doot Doot » serait présent dans. Ce titre, sorti en février, a explosé sur TikTok grâce au, devenant l'un des sons les plus reconnaissables de la plateforme.Sur Spotify, le morceau affiche déjà plus de 44 millions d'écoutes, un score impressionnant pour un artiste encore peu connu du grand public. Sa popularité s'est rapidement étendue à Instagram Reels et d'autres réseaux sociaux, renforçant sa notoriété bien au-delà de la scène locale américaine.Lors d'un épisode du podcast, Skrilla a également affirmé avoir été modélisé dans le jeu, suggérant qu'il pourrait y apparaître en tant que personnage ou que son image aurait inspiré un PNJ. Un détail qui reste toutefois flou et non confirmé par Rockstar Games, mais en sachant qu'un pan de l'histoire se déroulera au sein de l'industrie musicale et d'un label.Ce n'est pas la première fois qu'un artiste revendique une collaboration avec Rockstar., créant des malentendus autour de prétendues apparitions. Il est donc possible que cette annonce relève d'uneest peu enclin à commenter ce genre de rumeur, préférant garder la surprise jusqu'à la sortie du jeu. Tant qu'aucune confirmation officielle n'est faite, il convient donc de. Dans tous les cas, la firme étoilée devrait revenir vers nous assez vite, avec potentiellement une nouvelle bande-annonce et peut-être l'annonce des précommandes.La sortie de GTA 6 est toujours programmée pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series.