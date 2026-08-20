La fuite massive de GTA 6 fait perdre des milliards à Take-Two en quelques heures

L'industrie du jeu vidéo est secouée par les fuites massives de Grand Theft Auto 6. Ces révélations inattendues ont eu un impact financier immédiat sur Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, qui voit sa valeur boursière s'effondrer de plusieurs milliards de dollars en un temps record.

L'industrie du jeu vidéo traverse une tempête sans précédent suite aux fuites massives concernant Grand Theft Auto VI, qui ne semblent pas prêtes de s'arrêter, puisque l'auteur serait en possession d'un build jouable. Alors que les joueurs du monde entier découvrent des images et des fonctionnalités de gameplay qui n'étaient pas destinées au grand public, les conséquences financières pour l'éditeur se font déjà lourdement ressentir sur les marchés boursiers.

Une chute vertigineuse en bourse pour Take-Two

La volatilité des marchés financiers est une réalité bien connue, mais la situation actuelle de Take-Two Interactive dépasse les simples fluctuations habituelles. À la suite de la faille de sécurité majeure survenue le 18 août, des informations confidentielles sur le prochain titre phare de Rockstar Games se sont répandues sur internet à une vitesse fulgurante. Les répercussions sur le cours de l'action de l'entreprise ont été immédiates et brutales.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix de l'action de Take-Two s'élève à environ 235 dollars, et est même descendu à 232. Avant que les fuites ne se propagent, l'action se négociait à plus de 248 dollars. Cette baisse de plus de 15 dollars par action se traduit par une perte colossale de la capitalisation boursière. En l'espace de moins de 48 heures, l'entreprise a vu s'évaporer près de 2,8 milliards de dollars de sa valeur globale.

Bien que la capitalisation totale de la société reste supérieure à 44 milliards de dollars, écartant ainsi tout risque de faillite imminente, une perte de cette ampleur constitue un coup dur pour les investisseurs. Si les marchés financiers sont par nature instables, la corrélation entre ce plongeon boursier et la diffusion illicite des données du jeu ne fait guère de doute, et a inquiété de nombreuses personnes.

















La situation pourrait encore s'aggraver dans les jours à venir étant donné que le responsable de ce piratage a affirmé détenir un accès complet à GTA 6, ce qui laisse présager de nouvelles révélations compromettantes. Rockstar n'a pas encore réagi, si ce n'est en faisant supprimer les vidéos, qui continue de malgré tout de pulluler sur la toile.

GTA 6 est toujours prévue pour le 19 novembre 2026.