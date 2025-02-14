Rockstar (GTA 6) possède désormais son serveur Discord officiel

Si vous souhaitez échanger avec la communauté GTA 6 ou partager vos anecdotes sur GTA Online, vous pouvez discuter sur le serveur officiel de Rockstar. Mais attention aux mauvaises surprises.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, Rockstar ne proposait pas de canal de discussion dédié à ses jeux, notamment GTA 6. Pour discuter, les joueurs passaient par des serveurs privés ou par des forums créés par des passionnés. Cependant, le 13 février 2025, le studio qui a imaginé Grand Theft Auto et Red Dead Redemption
a lancé son serveur Discord en toute discrétion.
Un serveur Discord submergé par les discussions autour de GTA 6
La nouvelle a été annoncée dans les ultimes lignes de présentation de la dernière mise à jour de GTA Online
. En découvrant cette annonce, des milliers d'utilisateurs ont voulu rejoindre le serveur
en espérant dénicher des informations sur Grand Theft Auto VI
. Cependant, le canal dédié au titre est submergé d'insultes, de fausses déclarations et de contenus inappropriés
. Face à l'ampleur de la situation, Rockstar a davantage surveillé le serveur pour limiter les risques de débordement. Ce lancement amène avec lui son lot de spéculations de la part de la communauté.
Pour de nombreux joueurs, ce serait un nouvel indice lié à la présentation de la deuxième bande-annonce de GTA 6. D'autres pensent que le serveur Discord aurait un lien avec la révélation de la date de sortie du jeu, toujours inconnue à l'heure actuelle. Néanmoins, l'objectif premier d'un tel serveur est avant tout de faciliter les échanges entre les joueurs, et ce sur tous les titres du studio.
En parcourant les différents canaux du serveur, il est possible d'en voir plusieurs dédiés aux défis communautaires, aux primes et à d'autres activités dans GTA Online et Red Dead Online. Un autre est également consacré aux « classiques de Rockstar
», même si celui sur GTA 6 est le plus actif à l'heure actuelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez le rejoindre dès à présent pour discuter en anglais avec la communauté internationale.
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