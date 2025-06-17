GTA 6 : L'histoire a été rebootée trois fois, la vérité derrière l'attente interminable

Si l'attente pour GTA 6 semble interminable, c'est peut-être parce que la création de son scénario aurait été particulièrement chaotique. D'après des informations récentes, plusieurs versions de l'histoire auraient été rejetées par Take-Two Interactive, contribuant ainsi au départ de Dan Houser, l'un des fondateurs de Rockstar Games.
Lors de la création d'un jeu vidéo, de nombreux projets sont évoqués, puis finalement annulés, que ce soit au niveau de l'histoire ou du gameplay. C'est évidemment le cas pour ce GTA 6
, qui est ultra attendu et qui bénéficie, enfin, d'une date de sortie, malgré son report. La longue attente pourrait, notamment, s'expliquer par le fait que l'histoire ait été rebootée trois fois
, selon la dernière rumeur.
Trois scénarios ambitieux abandonnés en cours de route
Selon un rapport récent publié sur Medium par Fravilys
, Rockstar aurait connu d'importants changements scénaristiques avant d'aboutir à la version finale de Grand Theft Auto 6
. En effet, pas moins de trois scénarios auraient été envisagés puis abandonnés entre 2016 et 2019
, repoussant ainsi le développement du jeu. Le premier projet impliquait trois protagonistes :
- Un policier corrompu
- Le fils de ce dernier
- Un bras droit d'un baron colombien de la drogue
Malgré un développement avancé, Take-Two aurait jugé ce scénario « trop sombre »
, poussant Rockstar à repartir à zéro fin 2016.
Des révisions multiples avant la version finale
Un deuxième concept fut alors proposé, centré sur deux personnages principaux :
- Une policière cherchant à venger la mort de sa mère
- Un criminel excentrique, semblable au célèbre Trevor de GTA V
Après 18 mois de développement, ce scénario fut également rejeté par Take-Two, sans que les raisons précises ne soient dévoilées. Le troisième scénario était similaire, avec quelques ajustements notables :
- La policière endeuillée fut remplacée par un ancien soldat afro-américain, récemment libéré de prison et plongé malgré lui dans la criminalité.
En mars 2019, Take-Two rejetait également cette troisième tentative
, précipitant une période de réflexion profonde chez Rockstar.
Le départ marquant de Dan Houser
Ces multiples refus auraient fortement pesé sur Dan Houser, cofondateur et vice-président créatif de Rockstar Games, qui aurait alors décidé de prendre ses distances avec le projet avant d'officialiser son départ de la société début 2020.
Ce départ pourrait expliquer le retard considérable accumulé par GTA 6
, initialement prévu pour 2025 et désormais fixé au 26 mai 2026
.
Une version finale désormais clarifiée
Aujourd'hui, Rockstar a finalement stabilisé son choix narratif autour de deux personnages : Lucia et Jason
.
Lucia, fraîchement sortie de prison, s'associera à Jason, un criminel impliqué dans le trafic de drogue à Vice City. Des rumeurs persistantes évoquent même une possible double identité pour Jason, suspecté de collaborer secrètement avec la police.
Si l'authenticité des scénarios abandonnés reste à confirmer officiellement, il est certain que le processus créatif de GTA 6 aura été complexe et mouvementé
.
Évidemment, toutes ces informations doivent être prises avec précaution. Aucune confirmation officielle de Rockstar ou Take-Two n'a encore été donnée sur ces scénarios abandonnés. Néanmoins, ces révélations s'inscrivent dans une logique plausible, notamment au vu du départ très médiatisé de Dan Houser.
Rendez-vous donc le 26 mai 2026
pour découvrir ce que Rockstar nous réserve définitivement avec GTA 6
.
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