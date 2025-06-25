GTA 6 déjà prêt à être installé sur consoles Xbox Series ?

À la surprise générale, les joueurs Xbox Series peuvent déjà télécharger Grand Theft Auto 6 sur leurs consoles. Cependant, la taille du fichier a de quoi dérouter.
Depuis la révélation du très attendu deuxième trailer
et le partage de la date de sortie
, les informations sur Grand Theft Auto 6
ont été assez calmes. Dans les heures suivant la déclaration, le titre de Rockstar Games a été intégré dans le catalogue de la PlayStation 5. Les joueurs qui le souhaitent peuvent donc l'ajouter à leur liste de souhaits.
Récemment, cet ajout est également possible sur les consoles Xbox Series
, pour la plus grande joie des joueurs concernés, qui n'ont pas hésité à partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Mais les utilisateurs ayant enregistré GTA 6
dans leur liste ont fait un constat inattendu.
Le pré-téléchargement d'un élément de Grand Theft Auto 6 disponible dès maintenant
En effet, lorsque les utilisateurs ajoutent Grand Theft Auto 6 à leur liste de souhaits, un petit fichier est téléchargé et installé.
D'ailleurs, cela ne concerne que les versions Xbox Series S et X, car ce téléchargement ne se lance pas en ajoutant le titre dans la liste de souhaits PlayStation. Mais en y regardant de plus près, le fichier en question ne prend que 300 Mo sur la mémoire de la console.
Il n'est donc pas question de prétélécharger la totalité de GTA 6, mais plutôt de prévoir un emplacement dédié qui accueillera le reste des données à la sortie du jeu
. À ce moment-là, il faudra peut-être libérer de l'espace de stockage, car le jeu risque d'être très gourmand.
Un petit détail auquel les joueurs PS5 n'ont pas encore accès
S'il peut frustrer les joueurs PS5, ce téléchargement d'emplacement est une fonctionnalité commune sur les consoles Xbox et non une forme de favoritisme. Les joueurs et joueuses sur consoles Xbox Series peuvent donc profiter dès à présent de ce petit bonus, même s'il ne permet pas de découvrir le code du jeu, sa taille ou encore son contenu.
Comme les joueurs PS5, les détenteurs de consoles Xbox Series doivent maintenant patienter jusqu'au lancement de Grand Theft Auto 6, prévu pour le 26 mai 2026
. À noter qu'à l'heure actuelle, aucune information concernant une sortie PC n'a été communiquée.
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