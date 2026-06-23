GTA 6 : Attention, de fausses invitations pour une version test circulent

L'engouement autour du prochain jeu de Rockstar Games attire malheureusement les personnes malveillantes. Des escrocs déploient actuellement de fausses invitations à une version d'essai de GTA 6 pour pirater les données des joueurs.

L'attente autour du prochain opus de la saga Grand Theft Auto atteint des sommets inédits dans l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs du monde entier sont à l'affût de la moindre information, de la moindre fuite, et surtout, de la moindre opportunité de mettre les mains sur le titre avant sa sortie officielle. Malheureusement, cet engouement exceptionnel représente une véritable mine d'or pour les cybercriminels. Ces derniers n'hésitent plus à déployer des trésors d'ingéniosité pour piéger les internautes les plus impatients. Selon un récent rapport publié par NordVPN et relayé par IGN, une vague massive de cyberattaques cible actuellement les joueurs en exploitant la promesse d'un accès anticipé à Grand Theft Auto VI.

Des fausses clés bêta sur consoles aux conséquences désastreuses

L'une des arnaques les plus répandues actuellement concerne la distribution de fausses clés d'accès pour les consoles PS5 et Xbox Series. Les joueurs sont ciblés par des publicités trompeuses leur promettant un accès exclusif à une version d'essai. Pour rendre leur supercherie plus crédible, les escrocs intègrent même une fausse étape de vérification demandant à l'utilisateur de prouver qu'il n'est pas un robot.

Une fois cette étape franchie, la victime est incitée à s'inscrire à des services d'abonnement payants, ce qui déclenche le téléchargement d'applications potentiellement indésirables, capables de compromettre la sécurité de la machine.

















Des installeurs vérolés et des applications mobiles dangereuses

Le danger ne s'arrête pas aux simples abonnements forcés. Les pirates diffusent également des versions piratées du jeu qui semblent parfaitement authentiques. Cependant, dès que l'utilisateur lance le fichier d'installation nommé « Setup.exe », le programme installe secrètement des logiciels malveillants.

Ces programmes malicieux peuvent modifier la mémoire de l'appareil, télécharger d'autres virus et se connecter à des serveurs externes pour voler vos données personnelles.

Les utilisateurs de smartphones ne sont pas épargnés par cette vague de cybercriminalité. De fausses applications estampillées au nom du jeu circulent actuellement sur Android. Loin d'être de véritables jeux, ces applications invitent l'utilisateur à télécharger des fichiers supplémentaires, le redirigeant vers des domaines malveillants réputés pour le vol de données personnelles, la distribution de chevaux de Troie bancaires et l'installation de rançongiciels.

Le vol d'identifiants Rockstar Social Club

Enfin, les campagnes d'hameçonnage se multiplient pour dérober les comptes Rockstar Social Club des joueurs. En promettant un accès privilégié au jeu, les pirates incitent les victimes à saisir leurs identifiants sur de fausses pages de connexion, parfois hébergées sur des plateformes légitimes comme GitHub ou Vercel.

Il est important de rappeler qu'aucune version d'essai officielle n'a été annoncée par le studio de développement. Toutes ces propositions sont de pures escroqueries destinées à voler vos informations personnelles ou votre argent. La prudence est donc de mise en attendant les prochaines communications officielles de Rockstar Games concernant l'ouverture des précommandes.

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GTA 6 arrivera le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. Le lancement sur PC se fera dans les mois qui suivent.