Grand Theft Auto 6 : Des choses « absolument époustouflantes » promises par une figure majeure

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 décembre 2024 à 11h28
Alors que les nouvelles informations sur Grand Theft Auto 6 tardent à arriver, le PDG de Take-Two Interactive (la société mère de Rockstar Games) veut rassurer les joueurs.
Grand Theft Auto 6 : Des choses « absolument époustouflantes » promises par une figure majeure
Jeu le plus attendu de 2025, Grand Theft Auto VI reste pourtant très secret malgré l'impatience de la communauté. Depuis le 4 décembre 2023, date de sortie du tout premier trailer de présentation du titre, aucune autre information majeure n'a été partagée. D'ailleurs, les joueurs s'inquiètent à mesure que le délai entre cette première vidéo et la deuxième bande-annonce de présentation s'allonge.

Face à ce manque d'informations, il est légitime de se demander si le projet sera à la hauteur des attentes présentées par le passé. Cependant, la nouvelle épopée dans les rues de Vice City sera bien l'une des plus incroyables jamais proposées par Rockstar Games. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive (société mère de Rockstar) dans une récente interview.

Strauss Zelnick est conscient que l'attente autour de Grand Theft Auto VI est frustrante pour les joueurs

Invité par le YouTuber américain Conner Mather, Strauss Zelnick a été interrogé sur divers sujets, y compris sur le développement de Grand Theft Auto VI. Quand Conner Mather a évoqué la question de l'attente de la communauté et de la frustration qu'elle peut générer, le PDG de Take-Two Interactive comprenait que ce long temps sans nouvelle information était difficile à supporter. 

Miniature vidéo

Cependant, il a complété en expliquant que Rockstar Games souhaitait « attendre qu'un titre soit prêt ». D'ailleurs, il a insisté sur le fait que l'attente en valait la peine, car le jeu serait « à couper le souffle ».
Nos équipes se concentrent sur les nouveautés auxquelles vous n'avez même pas pensé. Vous pensiez anticiper cette chose, mais elle est bien plus grande, bien meilleure, plus excitante et plus belle que vous n'auriez pu l'imaginer.
Même si cet entretien était une occasion unique d'obtenir quelques informations complémentaires sur le jeu, il faut encore patienter pour découvrir tout ce que Vice City peut offrir à la communauté. Rappelons, pour conclure, que Grand Theft Auto VI sortira au cours de l'automne 2025 sur PlayStation 5 et sur Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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