Le coup de génie marketing de Leafborn qui surfe sur les leaks de GTA 6

Alors que Rockstar subit une vague de fuites concernant GTA 6, un petit studio indépendant a décidé de retourner la situation à son avantage. Découvrez comment le jeu Leafborn utilise intelligemment les visuels des leaks de GTA 6 pour attirer tous les regards.

L'industrie du jeu vidéo est souvent le théâtre de campagnes promotionnelles très classiques, mais il arrive parfois qu'un studio fasse preuve d'une ingéniosité redoutable. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec Leafborn, un petit projet indépendant annoncé plus tôt cette année. Développé par l'équipe de Green Cat Games, ce titre se présente comme un jeu d'action au rythme effréné. Le joueur y incarne un tas de feuilles doué de conscience ayant pris une forme humanoïde. En utilisant diverses compétences et capacités uniques, le but est de sauter d'île en île flottante, de s'engager dans des combats dynamiques et de découvrir de nouveaux pouvoirs. Sur le papier, le concept est séduisant, mais comment faire parler de soi au milieu de milliers d'autres sorties ? La réponse est venue d'une source inattendue.

Le coup de maître marketing face au géant Rockstar

L'idée brillante de Green Cat Games repose sur l'actualité brûlante du moment. Ces derniers jours, près d'une douzaine de fuites concernant le très attendu Grand Theft Auto VI ont inondé les réseaux sociaux, au grand dam des joueurs qui voulaient garder la surprise, mais aussi des développeurs qui ne profiteront pas de l'effet voulu lors de la grande révélation.

Ces vidéos sont placardées de filigranes imposants signés par le responsable des fuites connu sous le pseudonyme de CyberLeeks, et d'un code QR renvoyant vers son site web.

Une parodie assumée pour faire exploser les compteurs

Face à ce phénomène viral, les créateurs de Leafborn ont décidé de reproduire exactement ce style visuel pour leur propre communication. Ils ont publié une image de leur personnage principal recouverte de filigranes, accompagnée du texte « ajoutez Leafborn à votre liste de souhaits Steam » et d'un code QR menant directement au site officiel de leur jeu.

Pour pousser la parodie jusqu'au bout, le studio a même ajouté une mention précisant qu'ils possèdent un compte Twitter, se moquant ouvertement de l'avertissement de CyberLeeks qui affirmait le contraire.

S'approprier l'un des plus gros scandales de l'histoire du jeu vidéo pour en faire un outil de communication est un pari osé, mais incroyablement efficace.

Cette démarche est tout bonnement géniale pour capter l'attention d'un public qui n'aurait probablement jamais entendu parler de ce titre indépendant autrement. Leafborn ne possède aucune date de sortie, mais vous pouvez toujours l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. Quant à GTA 6, sa sortie se fera le 19 novembre.