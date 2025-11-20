Des semaines de 85 heures : les témoignages alarmants s'accumulent sur GTA 6

Une manifestation inédite a éclaté devant les bureaux de Rockstar North. D'anciens testeurs de GTA 6 accusent le studio de licenciements abusifs liés à des tentatives de syndicalisation et dénoncent des conditions de travail brutales, incluant le renvoi d'un employé en plein congé paternité.

Fired GTA 6 devs held a protest outside the Rockstar offices in Edinburgh and the Scottish Parliament



"GTA 6 will make billions... But I want people to think of the human cost" pic.twitter.com/pssbIt30LK — Dexerto (@Dexerto) November 18, 2025

Syndicalisme et représailles : la tension monte

Je pensais qu'en rejoignant le syndicat, je risquais de me mettre une cible dans le dos. Personne ne devrait jamais ressentir cela en s'organisant sur son lieu de travail.

L'un de nos amis avait des projets qui n'incluaient pas d'être viré sans ménagement pendant son congé paternité, juste 9 jours après la naissance de son deuxième enfant.

Une culture du « crunch » toujours présente

Le développement de Grand Theft Auto VI , le jeu le plus attendu de la décennie, ne se ferait pas sans heurts. Plusieurs anciens testeurs de l'assurance qualité (QA) ont organisé une manifestation devant le siège de Rockstar North à Édimbourg, en Écosse.Les manifestants soutiennent que, où les employés discutaient de leurs conditions de travail et de la possibilité de se syndiquer.La situation décrite par. L'un des travailleurs licenciés, présent lors de la manifestation, a exprimé son désarroi face à la réaction de l'entreprise vis-à-vis de l'organisation collective.Au-delà de la question syndicale, c'est le traitement humain qui est pointé du doigt. L'allégation la plus choquante concerne un autre employé qui aurait été licencié alors qu'il se trouvait en congé paternité, une décision jugée impitoyable par les manifestants.

Ces événements remettent en lumière la culture du « crunch » chez Rockstar, une pratique consistant à imposer des heures supplémentaires massives pour boucler un projet. Malgré les promesses de réforme faites après la controverse de Red Dead Redemption 2 en 2018, les témoignages suggèrent que les vieilles habitudes ont la vie dure. Des testeurs rapportent des semaines de travail atteignant 75 à 85 heures, s'étalant sur des mois, avec parfois six ou sept jours de travail consécutifs.

















Des milliards de revenus et des précaires

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