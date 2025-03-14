Steam : Les soldes de printemps 2025, les bonnes affaires à ne pas manquer

Les soldes de printemps 2025 ont commencé, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas louper durant les soldes de printemps 2025

Grand Theft Auto V Enhanced → 14,99 € au lieu de 29,98 €.

→ 14,99 € au lieu de 29,98 €. Ghost of Tsushima Director's Cut → 40,19 € au lieu de 59,99 €.

→ 40,19 € au lieu de 59,99 €. Elden Ring → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 35,99 € au lieu de 59,99 €. Battlefield 1 Revolution → 1,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 1,99 € au lieu de 39,99 €. Anno 1800 → 5,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 59,99 €. The Elder Scrolls Online Édition Standard → 1,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 1,99 € au lieu de 19,99 €. Heavy Rain → 1,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 1,99 € au lieu de 19,99 €. Don't Starve Together → 5,09 € au lieu de 14,99 €.

→ 5,09 € au lieu de 14,99 €. Hades → 9,80 € au lieu de 24,50 €.

→ 9,80 € au lieu de 24,50 €. Stardew Valley → 8,39 € au lieu de 13,99 €.

→ 8,39 € au lieu de 13,99 €. Celeste → 4,87 € au lieu de 19,50 €.

→ 4,87 € au lieu de 19,50 €. Mass Effect Édition Légendaire → 5,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 59,99 €. The Last of Us Part I → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Neva → 15,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 15,99 € au lieu de 19,99 €. Cyberpunk 2077 → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 23,99 € au lieu de 59,99 €. Red Dead Redemption 2 → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 14,99 € au lieu de 59,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 → 38,99 € au lieu de 59,99 €.

As the days start to get longer, it's once again time for the Steam Spring Sale! From now until March 20th, fill up your library with a bounty of discounted games, including a new set of Featured Deep Discounts.https://t.co/4TuWeBEkZO pic.twitter.com/7GH2c4EquG — Steam (@Steam) March 13, 2025

, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira à coup sûr la communauté.Néanmoins, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme mentionné précédemment, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur, dans le cadre des. Ainsi, si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus attendre, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant, se terminant à la fin du mois de mars 2025 :