Rockstar vient d'ajouter un jeu de sport à son abonnement GTA+

L'abonnement de Rockstar Games prend une nouvelle dimension inattendue. En intégrant temporairement le jeu de basket NBA 2K26 à son catalogue, la maison mère Take-Two Interactive semble vouloir transformer ce service exclusif en une véritable offre globale capable de rivaliser avec les géants du secteur.
Take-Two pourrait s'inspirer de Microsoft et Sony en incorporant des jeux dans l'abonnement premium GTA+, initialement destiné à Grand Theft Auto V
. Cela permettrait d'attirer d'autres joueurs, tout en mettant en avant l'immense catalogue dont bénéficie la société, au-delà des jeux estampillés Rockstar.
Une synergie inédite au sein de Take-Two
Jusqu'à présent, Rockstar Games a toujours cultivé une certaine indépendance par rapport à sa société mère, Take-Two Interactive
. Les joueurs de Grand Theft Auto Online ou de Red Dead Redemption 2 n'ont que rarement l'occasion de croiser des références aux autres franchises du groupe. Pourtant, cette frontière invisible vient de s'effacer avec l'annonce de l'intégration de NBA 2K26
au sein de l'abonnement en ligne pour une durée limitée. À partir du 10 mars, les abonnés sur consoles pourront télécharger et jouer à la célèbre simulation de basketball, éditée par 2K
, une autre filiale majeure de l'entreprise américaine.
Cette collaboration ne s'arrête pas au simple accès au jeu. Les membres bénéficieront également d'un pack de contenu exclusif comprenant de la monnaie virtuelle et des améliorations de compétences pour leur carrière virtuelle. Bien que le titre quitte le catalogue le 20 avril, une réduction tarifaire sera proposée à ceux qui souhaitent l'acquérir définitivement. Pour couronner le tout, des tenues sur le thème du basketball feront leur apparition dans les rues de Los Santos, liant directement les deux univers vidéoludiques
.
L'évolution d'un service controversé
Lancé en 2022, le service se présentait initialement comme un simple bonus mensuel pour les joueurs assidus de la composante multijoueur de Grand Theft Auto V
. Contre une somme mensuelle, ces derniers recevaient de l'argent virtuel, des espaces de stockage supplémentaires et des avantages exclusifs en jeu. L'offre a pris un tournant majeur l'année suivante en s'ouvrant aux classiques du studio.
Des œuvres cultes comme Bully, LA Noire ou encore le premier Red Dead Redemption ont progressivement enrichi la bibliothèque, transformant le service en un véritable musée jouable des créations Rockstar. Cette montée en gamme a d'ailleurs justifié une augmentation du prix mensuel au début de l'année 2024.
L'arrivée de NBA 2K26 pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour la plateforme. Si le succès commercial de l'abonnement ne fait aucun doute, Take-Two semble percevoir une opportunité de capitaliser sur cette base d'utilisateurs massive. En intégrant des jeux issus de ses autres catalogues, l'entreprise pourrait créer une offre groupée capable de rivaliser avec des services établis tels que EA Play ou le Xbox Game Pass
.
S'agit-il d'une simple expérimentation éphémère ou des prémices d'un écosystème global unifié sous la bannière de la maison mère ? La question reste ouverte. Néanmoins, cette initiative démontre une volonté claire de décloisonner les marques du groupe pour maximiser la valeur perçue par les joueurs
, tout en préparant le terrain pour de futures intégrations stratégiques de grande envergure.
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