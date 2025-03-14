Rockstar surprend en soutenant officiellement les moddeurs de GTA 5 Enhanced

Rockstar brise ses habitudes en autorisant officiellement Cfx.re, son équipe spécialisée en modding, à développer un outil inédit pour GTA 5 Enhanced.
Une collaboration inattendue avec Cfx.re
Rockstar a décidé de soutenir officiellement la communauté des moddeurs via Cfx.re
, une équipe acquise par l'éditeur en 2023, et connue pour ses plateformes populaires comme FiveM
et RedM
. L'objectif : proposer un outil permettant d'adapter facilement les anciens mods à la version améliorée de GTA 5 sur PC
, sortie le 4 mars 2025.
Cette décision étonne, tant Rockstar Games s'était jusqu'ici montré discret concernant le soutien direct aux moddeurs. Ces derniers espèrent désormais que cette ouverture présage une meilleure prise en compte des mods sur Grand Theft Auto 6, toujours attendu pour l'automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
Les spécificités techniques du futur outil
L'outil en préparation promet une compatibilité étendue pour faciliter la migration des contenus personnalisés vers GTA 5 Enhanced. Plusieurs formats couramment utilisés par la communauté seront pris en charge :
La date précise de disponibilité reste encore floue
- Dictionnaires de modèles multiples (*.ydd)
- Modèles génériques incluant géométrie, textures intégrées et lumières (*.ydr)
- Modèles complexes avec squelettes fragmentés, adaptés aux personnages, véhicules et objets destructibles (*.yft)
- Dictionnaires de textures (TXD) (*.ytd)
, mais l'équipe assure travailler activement à la finalisation des dernières étapes. Une annonce complète accompagnée d'une documentation détaillée est prévue dès la sortie officielle du logiciel.
GTA 5 Enhanced : un accueil mitigé sur Steam
Malgré ses ajouts notables – véhicules exclusifs de Hao's Special Works, interactions animales inédites, accès au programme premium GTA+, graphismes améliorés et temps de chargement réduits –, GTA 5 Enhanced peine à convaincre sur PC. Depuis son lancement, le jeu affiche un taux de satisfaction mitigé sur Steam, avec seulement 55 % d'avis positifs sur près de 22 000 évaluations.
Rockstar a par ailleurs retiré la version originale de GTA 5 de la plateforme, qui jouissait pourtant d'une appréciation « très positive ». Un contraste marqué, signe que la nouvelle mouture n'a pas encore conquis tous les joueurs PC.
Vers une nouvelle stratégie modding chez Rockstar ?
Cette ouverture exceptionnelle envers les créateurs de mods pourrait être un premier pas vers une stratégie plus large chez Rockstar, anticipant notamment la sortie prochaine de GTA 6
. Si rien ne garantit encore un tel soutien pour le prochain épisode, les fans espèrent déjà que l'éditeur poursuivra sur cette lancée.
Pour l'heure, Rockstar continue toutefois de maintenir le suspense autour de GTA 6, préférant récemment communiquer sur le film Marching Powder, avec l'acteur Danny Dyer. Certains joueurs spéculent déjà sur un éventuel retour du personnage emblématique Kent Paul dans le prochain opus.
Un futur prometteur pour la communauté GTA ?
L'annonce officielle de ce nouveau soutien envers les moddeurs est donc une excellente nouvelle, potentiellement annonciatrice d'un changement d'approche global chez Rockstar. La communauté, elle, reste attentive à chaque indice laissé par l'éditeur, espérant davantage de liberté et de créativité dans l'univers GTA.
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