Rockstar surprend en soutenant officiellement les moddeurs de GTA 5 Enhanced

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 14 mars 2025 à 15h06
Rockstar brise ses habitudes en autorisant officiellement Cfx.re, son équipe spécialisée en modding, à développer un outil inédit pour GTA 5 Enhanced.
Rockstar surprend en soutenant officiellement les moddeurs de GTA 5 Enhanced

Une collaboration inattendue avec Cfx.re

Rockstar a décidé de soutenir officiellement la communauté des moddeurs via Cfx.re, une équipe acquise par l'éditeur en 2023, et connue pour ses plateformes populaires comme FiveM et RedM. L'objectif : proposer un outil permettant d'adapter facilement les anciens mods à la version améliorée de GTA 5 sur PC, sortie le 4 mars 2025.

Cette décision étonne, tant Rockstar Games s'était jusqu'ici montré discret concernant le soutien direct aux moddeurs. Ces derniers espèrent désormais que cette ouverture présage une meilleure prise en compte des mods sur Grand Theft Auto 6, toujours attendu pour l'automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.


Les spécificités techniques du futur outil

L'outil en préparation promet une compatibilité étendue pour faciliter la migration des contenus personnalisés vers GTA 5 Enhanced. Plusieurs formats couramment utilisés par la communauté seront pris en charge :
  • Dictionnaires de modèles multiples (*.ydd)
  • Modèles génériques incluant géométrie, textures intégrées et lumières (*.ydr)
  • Modèles complexes avec squelettes fragmentés, adaptés aux personnages, véhicules et objets destructibles (*.yft)
  • Dictionnaires de textures (TXD) (*.ytd)
La date précise de disponibilité reste encore floue, mais l'équipe assure travailler activement à la finalisation des dernières étapes. Une annonce complète accompagnée d'une documentation détaillée est prévue dès la sortie officielle du logiciel.

GTA 5 Enhanced : un accueil mitigé sur Steam

Malgré ses ajouts notables – véhicules exclusifs de Hao's Special Works, interactions animales inédites, accès au programme premium GTA+, graphismes améliorés et temps de chargement réduits –, GTA 5 Enhanced peine à convaincre sur PC. Depuis son lancement, le jeu affiche un taux de satisfaction mitigé sur Steam, avec seulement 55 % d'avis positifs sur près de 22 000 évaluations.

gta5enhancednote
Rockstar a par ailleurs retiré la version originale de GTA 5 de la plateforme, qui jouissait pourtant d'une appréciation « très positive ». Un contraste marqué, signe que la nouvelle mouture n'a pas encore conquis tous les joueurs PC.

Vers une nouvelle stratégie modding chez Rockstar ?

Cette ouverture exceptionnelle envers les créateurs de mods pourrait être un premier pas vers une stratégie plus large chez Rockstar, anticipant notamment la sortie prochaine de GTA 6. Si rien ne garantit encore un tel soutien pour le prochain épisode, les fans espèrent déjà que l'éditeur poursuivra sur cette lancée.

Pour l'heure, Rockstar continue toutefois de maintenir le suspense autour de GTA 6, préférant récemment communiquer sur le film Marching Powder, avec l'acteur Danny Dyer. Certains joueurs spéculent déjà sur un éventuel retour du personnage emblématique Kent Paul dans le prochain opus.

Un futur prometteur pour la communauté GTA ?

L'annonce officielle de ce nouveau soutien envers les moddeurs est donc une excellente nouvelle, potentiellement annonciatrice d'un changement d'approche global chez Rockstar. La communauté, elle, reste attentive à chaque indice laissé par l'éditeur, espérant davantage de liberté et de créativité dans l'univers GTA.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

GTA Online vous offre un transfert gratuit vers les consoles PS5 et Xbox Series
Grand Theft Auto V 18 juin 2026

GTA Online vous offre un transfert gratuit vers les consoles PS5 et Xbox Series

Si vous jouez au mode multijoueur de Grand Theft Auto V sur des consoles de la génération antérieure, alors cette nouvelle devrait vous plaire et vous permettre de profiter de meilleures performances.
GTA Online promet un mélange d'art et de braquage dans sa mise à jour estivale
Grand Theft Auto V 17 juin 2026

GTA Online promet un mélange d'art et de braquage dans sa mise à jour estivale

Habitants de Los Santos, notez bien la date sur votre agenda : La mise à jour estivale de GTA Online a une date et elle annonce la couleur avec un braquage de grande ampleur.
La date de la prochaine mise à jour de GTA Online aurait fuité via Rockstar
Grand Theft Auto V 12 juin 2026

La date de la prochaine mise à jour de GTA Online aurait fuité via Rockstar

Rockstar Games aurait laissé échapper la date de sortie de la prochaine grande mise à jour de GTA Online. À travers les détails du dernier abonnement GTA+, un indice temporel précis pointe vers la mi-juillet pour ce qui pourrait être l'ultime baroud d'honneur.

commentaire (0)