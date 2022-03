GTV 5/Online : Rockstar nous en dit plus sur les améliorations sur PS5 et Xbox Series

Les détails de la version next-gen de GTA V

Près d'un an et demi après la sortie des consoles de la nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series,. Naturellement, de gros changements, ou plutôt améliorations, ont été effectués. À cette occasion, plusieurs informations ont été partagées, pour que les joueurs soient prêts ce 15 mars.Concernant les modes graphiques,. Le premier propose la meilleure expérience visuelle possible, avec 30 FPS, le deuxième met l'accent sur les FPS (60), mais en baissant la qualité, alors que le dernier, propose un mélange, tout en conservant la résolution 4K.Bien évidemment, les temps de chargement seront moindres. La population sera plus dense et le trafic routier plus varié, tout comme la végétation, pour une expérience encore plus immersive qu'elle ne l'était déjà. La lumière (naturelle, éclairage, reflet) sera également bien meilleure dans cette version., avec Les Travaux Spéciaux de Hao, englobant « les meilleures améliorations de véhicules, une nouvelle classe de Courses qui n’utilisent que des véhicules modifiés spécialement à cet effet, et une rotation hebdomadaire des Courses contre la Montre des Travaux Spéciaux de Hao ». De plus, comme cela avait été annoncé,, et même gratuit au téléchargement, pendant trois mois, pour les joueurs PS5, qui le garderont ensuite de manière définitive.(PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series). Vous pourrez ainsi conserver votre sauvegarde du mode histoire, et votre personnage du mode Online, et vos potentiels GTA$., en version numérique. La version physique est prévue pour le mois d'avril.