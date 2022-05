GTA V : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer GTA V ?

Quête principale → Environ 30 heures.

→ Environ 30 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Au moins 45 heures.

→ Au moins 45 heures. Terminer le jeu → Plus de 80 heures.

Grand Theft Auto V, plus connu sous le nom GTA V, est développé par Rockstar Games. Le soft ne cesse de faire parler de lui. Figurant très souvent dans les meilleures ventes de jeux, et ce depuis des années, le soft est disponible sur de nombreuses plateformes, soient PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de GTA V, nous ne nous intéressons qu'au nombre d'heures nécessaires pour terminer le mode Histoire. Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque zone, profiter des possibilités offertes ou, contrairement, rusher la quête principale.