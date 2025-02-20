GTA V : La version PC va s'offrir les fonctionnalités disponibles sur PS5 et Xbox Series grâce à une amélioration gratuite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2025 à 17h57
Rockstar Games a, récemment, annoncé que les joueurs et les joueuses de GTA V sur PC vont prochainement pouvoir profiter d'une amélioration gratuite de taille.
GTA V : La version PC va s'offrir les fonctionnalités disponibles sur PS5 et Xbox Series grâce à une amélioration gratuite
Jusqu'à présent, les joueurs et les joueuses jouant à GTA V sur PC n'avaient pas accès à certains éléments disponibles sur les versions PS5 et Xbox Series du jeu de Rockstar Games. Cela est sur le point de changer, étant donné que diverses fonctionnalités vont arriver sur la version PC de GTA V, par le biais d'une amélioration gratuite, qui possède sa date de sortie.

Une amélioration gratuite en approche pour la version PC de GTA V

En effet, Rockstar Games a annoncé qu'une amélioration gratuite sera disponible le 4 mars 2025 pour la version PC de GTA V. Comme dit précédemment, cette nouvelle version permettra à la communauté étant sur PC de profiter des fonctionnalités jusqu'à présent réservées aux joueurs évoluant sur PS5 et Xbox Series, et ce, sans débourser un seul centime. Mais, sans plus tarder, voici ce qui arrive sur la version PC de GTA V grâce à cette amélioration gratuite
  • Nouveaux véhicules et améliorations chez Hao's Special Works (HSW).
  • Défi de photo animalière quotidien, qui demande de prendre un cliché des animaux placés dans tout le sud de San Andreas afin d'obtenir des récompenses.
  • Mise à disposition de l'abonnement GTA+, pour GTA Online.
  • Fonctionnalité de suivi de carrière, pour GTA Online.
  • Page d'accueil repensée.
  • Bonus de 4 000 000 GTA$ pour les nouveaux venus, afin de les aider « à acheter une propriété, des véhicules et d'autres éléments tandis qu'ils se lancent dans une carrière de col blanc, d'expert en trafic d'armes, de patron d'une boîte de nuit ou de motard via l'éditeur de carrière ».
  • Dernières améliorations de l'expérience dans GTA Online, dont un logiciel anti-triche et un système de modération dynamique du chat vocal.
Rockstar Games précise, également, que les joueurs et les joueuses étant sur PC pourront bénéficier d'une migration de personnage unique « afin de transférer leur progression du mode Histoire et de GTA Online ». À cette date, la communauté PC pourra, par ailleurs, découvrir des véhicules nouvellement modifiables mais aussi de nouveaux modèles, soient les suivants : 
  • Coil Cyclone II (supersportive).
  • Imponte Arbiter GT (grosse cylindrée).
  • Karin S95 (sportive).
  • Pegassi Ignus armée (supersportive).
  • Pfister Astron custom (SUV).
Pour finir, remarquons que des améliorations techniques seront aussi proposées pour celles et ceux jouant à GTA V sur PC :
  • Fonctionnalité du ray tracing (occlusion ambiante, illumination globale, ombres et reflets en ray tracing déjà disponibles sur consoles).
  • Compatibilité avec AMD FSR1 et FSR3, mais aussi NVIDIA DLSS 3.
  • Temps de chargement réduits grâce aux technologies SSD.
  • Prise en charge améliorée pour les résolutions plus élevées, les formats d'image plus larges ainsi que les fréquences d'images plus élevées.
  • Prise en charge des manettes DualSense (avec gâchettes adaptatives).
  • Audio amélioré via la compatibilité avec Dolby Atmos.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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