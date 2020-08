GTA V est-il cross-play ?

GTA V permet-il de jouer en cross-play PC, Xbox One et PS4 ?

est sorti pour la première fois en 2013, sur PS3 et Xbox 360, avant d'arriver sur PlayStation 4 et Xbox One, puis ensuite sur PC. De ce fait, de nombreux joueurs, des dizaines de millions, ont été séduits par le jeu de Rockstar, véritable phénomène mondial, certains l'ayant même acheté sur deux plateformes différentes, si ce n'est plus. Toutefois, la question du, aussi appelé cross-plateforme en version anglaise, permettant à un utilisateur de jouer avec d'autres joueurs sur une plateforme différente de la sienne, est souvent posée, à juste titre.Malheureusement, la réponse est non,. Au grand dam de toute une communauté, Rockstar n'a pas intégré la fonctionnalité, qui se démocratise de plus en plus dans l'univers vidéoludique, puisque de nombreux jeux proposent à l'heure actuelle leDe ce fait, il est tout bonnement impossible de jouer avec ses amis s'ils ne sont pas sur la même console que vous, ce qui peut être contraignant. Vous ne pourrez donc jouer àavec vos amis que s'ils sont sur la même console de la même génération. En effet, il est impossible de jouer entre PS3 et PS4 et Xbox 360 et Xbox One.Toutefois, avec le portage du titre sur une nouvelle génération, il n'est pas impossible que Rockstar se décide d'implanter la fonctionnalité, ce qui ne manquera pas de ravir de nombreux utilisateurs, qui espèrent l'arrivée dudepuis très longtemps.Néanmoins, si vous souhaitez, coûte que coûte, jouer avec vos amis qui ne sont pas sur la même plateforme que vous, vous pouvez toujours le racheter, étant donné qu'il est possible de trouverà moindre coût en ce moment. C'est d'ailleurs le cas chez notre partenaire Instant Gaming, le proposant sur PC et Xbox One avec une remise non négligeable :