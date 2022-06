GTA V : Carte (map) interactive de Los Santos

Carte interactive de GTA V

Meilleure carte interactive de GTA V → à cette adresse.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien quesoit sorti, pour la première fois, en 2013, il n'en reste pas moins populaire. Les rues de Los Santos n'ont plus de secret pour une partie des joueurs, qui cumulent les heures de jeu, mais une autre ne maîtrise pas encore cette gigantesque carte, d'autant plus qu'elle regorge de secrets en tout genre. D'ailleurs, certains joueurs tentent, encore, d'obtenir la fameux 100 % sur GTA V, qui n'est pas une mince affaire, et ces derniers se tournent, souvent, versComme nous vous le disions, les activités sont très nombreuses suret de nombreuses quêtes secondaires sont présentes et, parfois, difficiles à trouver. Il existe également un grand nombre de collectibles à récupérer, que ce soit des cartes, des figurines ou encore des valises. C'est pourquoi avoirà proximité peut être d'une très grande aide, étant donné que celle-ci vous permettra de gagner du temps lors de vos recherches, surtout si vous envisagez d'obtenir le 100 %.Grâce à cette, qui vous propose Los Santos dans son entièreté, vous pourrez très vite trouver l'emplacement de ce que vous convoitez. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, l'emplacement des activités, ou encore le spawn de certains objets et les quêtes spéciales. En d'autres termes, si vous ne souhaitez pas chercher par vous-même, vous pouvez vous tourner vers cette carte, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable.Vous pourrez utiliser la barre de recherche sur la gauche de l'écran pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.