GTA Online : Une semaine placée sous les signe du luxe avec les Yachts

30 % de réduction sur l'amélioration et les modifications des yachts.

30 % de réduction sur les bateaux suivants : Lampadati Toro, Submersible Kraken, Remorqueur Buckingham, Dériveur de Nagasaki, Requin marin speedophile, Speeder de Pegassi, Shitzu Jetmax, Dinka Marquis, Shitzu Suntrap, Tropique de Shitzu, Shitzu Squalo.

Avantage Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui connectent leur compte Social Club à Prime Gaming recevront 200 000 GTA $ pour jouer à tout moment cette semaine (veuillez prévoir jusqu'à 72 heures pour que tous les bonus GTA $ arrivent sur votre compte Maze Bank). De plus, les membres Prime Gaming recevront: La propriété de la discothèque Vespucci Canals

70% de réduction sur le Grotti X80 Proto

80% de réduction sur le Bravado Gauntlet Hellfire Pour garantir l'accès à ces avantages et à ceux futurs, assurez-vous de visiter Prime Gaming et de vous inscrire.

Grâce à plusieurs missions bénéficiant de gains doublés ou triplés, c'est le moment ou jamais de montrer que vous êtes le chef de Los Santos.Cette semaine dans, les propriétaires de yachts vont pouvoir se remplir les poches avec le double de GTA$ grâce aux. Pour ce faire,, et c'est alors que six missions inédites vont s'offrir à eux : À la mer, Sauvetage, Toutes les mains, Brise-glace, Bon voyage et Jour J.Si les joueurs parviennent à accomplir l'une de ces missions,C'est l'occasion ou jamais de s'essayer. Les gains de ces missions vous permettent de gagner: GTA$ triplés ainsi que RP triplés.De plus,. Ainsi, montrez que vous savez manier tous les véhicules du jeu et remportez double GTA$ et double RP.Tentez votre chance auafin de remporter. Disponible jusqu'au 27 août prochain, vous disposez d'un essai par jour afin de tourner la roue du casino pour ainsi espérer la gagner.Aussi,Comme à son habitude, Rockstar Games n'a pas oublié de proposer de nouvelles réductions :