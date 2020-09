GTA Online : Une semaine placée sous le signe des marchandises spéciales

Mode rivalité

Podium de la semaine et promotions

30 % de réduction sur le Penthouse du casino ainsi que ses personnalisations.

30 % de réduction sur la Grotti Furia .

. 30 % de réduction sur la Grotti Itali GTO .

. 30 % de réduction sur la Överflöd Entity XXR .

. 40 % de réduction sur la Karin Kuruma blindée .

. 40 % de réduction sur le Mammoth Thruster .

. 30 % de réduction sur le tank TM-02 Khanjali .

. GRATUIT : Les boissons dans les boîtes de nuit, le Diamond Casino ainsi que dans les salles d'arcade et l'arène.

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui connectent leur compte Social Club à Prime Gaming recevront 200 000 GTA $ pour jouer à tout moment cette semaine (veuillez prévoir jusqu'à 72 heures pour que tous les bonus GTA $ arrivent sur votre compte Maze Bank). De plus, les membres Prime Gaming recevront: la propriété de la discothèque Vespucci Canals, 70% de réduction sur le Mammoth Avenger et 75% de rabais sur les ateliers Avenger sur les armes et les véhicules armés.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est le moment ou jamais de montrer que vous êtes le patron de Los Santos. Pour ce faire,doublées de vos entrepôts, pour ainsi récolter un maximum d'argent et de RP.Cette semaine dans, et ce jusqu'au 9 septembre prochain, en plus des ventes de marchandises spéciales, vous allez pouvoir récolter beaucoup d'argent grâce. Ainsi, ces missions concernent celles du Bunker, du Casino, ainsi que du silo du Mont Chiliad et vous permettent de recevoir le double de récompenses.Dans le Diamond Casino, vous allez pouvoir tenter votre chance afin de. Pour ce faire, allez tourner la roue du casino, mais attention, vous ne disposez que d'une seule chance par jour.Qui dit nouvelle semaine dit nouvelles promotions. Ainsi, plusieurs offres alléchantes sont disponibles :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :