GTA Online : Un nouveau trésor se cache sur l'île de Cayo Perico

Nouveautés GTA Online

Récompenses et bonus de boîte de nuit dans GTA Online

Toujours plus de gains dans GTA Online

Récompenses doublées

Récompenses triplées

Podium et promotions de la semaine

40 % de réduction sur la Dinka Jester Classique.

40 % de réduction sur l'Ocelot Pariah.

40 % de réduction sur le Bus festival Vapid.

40 % de réduction sur le dirigeable.

40 % de réduction sur la Pfister Neon.

40 % de réduction sur l'Ocelot Lynx.

40 % de réduction sur le HVY Menacer.

40 % de réduction sur l'Överflöd Entity XF.

Bonus et avantages prime gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.



De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, comme 80 % de remise sur l'Ocelot Jugular et l'Enus Stafford, ainsi que 35 % de remise sur le kart Veto moderne.

Il semblerait que l'île de Cayo Perico soit au centre de l'attention cette semaine dans! Une statue un peu spéciale a été aperçue sur l'île d'El Rubio, et vous allez devoir mettre la main dessus. Pour ce faire, vous allez donc devoir relancer le Braquage de Cayo Perico et refaire toutes les missions de préparations, mais le trésor en vaut la peine. De ce fait,Si vous êtes, cette semaine va s'avérer être lucrative. Les missions de gestion de boîte de nuit vous permettent en effet depuis ce 20 mai de gagner 2x plus vite en popularité, avec des revenus quotidiens 3x plus importants qu'à l'ordinaire. Pour bénéficier de cet argent triplé, n'oubliez pas de vider votre coffre-fort.Les missions de service client vont vous permettre de vous faire un peu d'argent facile puisqu'elles vous proposent 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.Guerre motorisée continue de se montrer lucratif puisqu'elle propose pour cette dernière semaine de mai des récompenses non pas doublées, mais triplées ! Au menu, 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP. Vous avez jusqu'au 26 mai prochain pour en profiter.Un nouveau véhicule est à gagner au Diamond Casino Resort, et il s'agit du. Pour tenter votre chance, allez tourner la roue du casino qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les nouvelles promotions :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.