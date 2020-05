GTA Online : Un bonus exceptionnel et des gains triplés

Cette semaine Rockstar Games a vu les choses en grand pour ses joueurs et propose plusieurs bonus ! Découvrez sans plus tarder ce qui vous attend.

Un bonus exceptionnel et des gains triplés dans le mode rivalité

Mode Libre et Opération mobile

Podium et réductions de la semaine

50 % de réduction sur les hangars (Hangar A17 de l'aéroport de LS, hangar 1 de l'aéroport de LS, hangar 3499 de Fort Zancudo, hangar 3497 de Fort Zancudo, hangar A2 de Fort Zancudo)

50 % de réduction sur les améliorations des hangars

GRATUITS : motifs pour le centre d'Opération mobile

40 % de réduction sur la Truffade Thrax

40 % de réduction sur la Declasse Scramjet

40 % de réduction sur le TM-02 Khanjali

40 % de réduction sur les yachts

50 % de réduction sur le buggy rampe BF

50 % de réduction sur le Mammoth Patriot Stretch

50 % de réduction sur le Buckingham Akula

50 % de réduction sur le Volatol Vous pouvez aussi obtenir gratuitement le lanceur pyrotechnique ainsi que des feux d'artifices.



Bonus et Avantages Si vous avez jouez à GTA Online durant le mois de mai, un bonus de 500 000 GTA$ vous sera offert d'ici la fin du mois. Vous avez jusqu'au 31 mai pour vous connecter et débloquer ce bonus.



Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Twitch Prime et Social Club pourront obtenir un bonus de 200 000 GTA$ dans GTA Online en jouant à tout moment jusqu'au 27 mai (l'argent sera crédité sur le compte Maze Bank dans les 72 h). De plus, ils recevront un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay de base, 80 % de réduction sur le Mammoth Tula amphibie et 60 % de réduction sur la Grotti Furia. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 11,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 13,49 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 24,95 € au lieu de 30 €



Nouvelle semaine spéciale dansavec cette fois-ci un énorme bonus d'argent et des récompenses triplées ! En effet, dès ce 21 mai et ce jusqu'au 27,. En ce qui concerne. Votre but dans cette mission est de livrer un véhicule piégé à l'explosif. Attention, des ennemis se mettront en travers de votre route, restez sur vos gardes.Ce n'est pas tout pourvous rapporte quant à elle double RP et double GTA$.Cette semaine,: leurs récompenses sont triplées. Du côté des, rapportant alors double RP et double GTA$.. Vous avez une chance par jour, alors n'hésitez pas.n'a pas hésité à brader quelques prix :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :