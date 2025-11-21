GTA Online : Tout ce que vous devez savoir sur les manoirs de la prochaine mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2025 à 16h27
Rockstar Games vient de lever le voile sur le prochain contenu majeur de GTA Online. Baptisée « A Safehouse In The Hills », cette mise à jour introduit enfin l'achat de manoirs à Vinewood. Découvrez les premiers détails, le trailer et les nouveautés prévues pour décembre.
GTA Online : Tout ce que vous devez savoir sur les manoirs de la prochaine mise à jour
L'attente touche à sa fin pour la communauté de Los Santos. Rockstar Games a officiellement commencé à communiquer sur la prochaine extension de GTA Online, confirmant une rumeur qui circulait depuis des années : la possibilité d'acquérir de véritables manoirs. Le studio a diffusé un premier teaser et des captures d'écran, révélant le nom de ce DLC très attendu, « A Safehouse In The Hills ». Si aucune date officielle n'a été gravée dans le marbre aujourd'hui, les faisceaux d'indices et les habitudes du studio pointent vers une sortie le 8 décembre prochain.

Des propriétés de luxe au cœur de Vinewood Hills

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Le court teaser de 15 secondes publié par Rockstar ne laisse que peu de place au doute. À la septième seconde, on découvre l'extérieur de l'une de ces nouvelles résidences que les joueurs pourront s'offrir dès le mois prochain. L'architecture respire la démesure typique de Vinewood à savoir la piscine à débordement, le jacuzzi, les transats luxueux et un toit aménagé avec jardin et espace détente. Il s'agit clairement d'un nouveau palier dans l'investissement immobilier virtuel.

Miniature vidéo

Les observateurs les plus pointilleux auront remarqué que certains éléments visuels semblent familiers. En effet, des actifs du manoir de Devin Weston ont été réutilisés, mais ils sont mélangés à de nouveaux éléments créés sur mesure pour cette mise à jour. Au-delà de l'aspect esthétique, ces bâtisses ne seront pas de simples coquilles vides. Rockstar promet de nouvelles fonctionnalités liées à l'assistance personnelle et à la gestion technologique de vos affaires criminelles.
Les plus grands fournisseurs d'annonces de luxe lancent une série de nouveaux développements immobiliers dans certains des quartiers les plus exclusifs de Los Santos. Ces domaines méticuleusement conçus comprendront de vastes terrains, des vues à couper le souffle et des équipements de premier ordre, y compris les dernières technologies en matière d'assistance personnelle et de services aux entreprises.

Nouveaux véhicules et sécurité renforcée

Une mise à jour de GTA Online ne serait pas complète sans son lot de nouveaux bolides. Le trailer laisse entrevoir quatre voitures inédites gravissant les routes sinueuses de Vinewood Hills. Bien que les plans soient rapides, il s'agit vraisemblablement des véhicules qui accompagneront le lancement du DLC. Pour protéger ces nouveaux jouets et votre future demeure, la sécurité semble avoir été revue à la hausse. Les images dans la vidéo montrent la présence d'un garde de sécurité posté devant la porte d'entrée, suggérant que ces manoirs pourraient offrir un niveau de protection, ou du moins de prestige, supérieur aux appartements actuels.

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En attendant le 8 décembre, date hypothétique de sortie, les joueurs peuvent toujours profiter des missions actuelles pour débloquer des bonus, comme l'Übermacht Revolter avec le motif Sessanta Nove Monogram, disponible jusqu'au 7 décembre. Mais soyons honnêtes, tous les regards sont désormais tournés vers les collines de Vinewood.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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