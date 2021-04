GTA Online : Semaine spéciales avec les courses RC et contre-la-montre

Gains doublés dans GTA Online

Mode rivalité

Ventes de motards

Les courses RC

Contre-la-montre

Podium et promotions disponibles dans GTA Online

Nouvelle voiture à gagner dans GTA Online

Promotions de la semaine

50 % de réduction sur la Karin Kuruma blindée.

40 % de réduction sur la Progen PR4.

40 % de réduction sur l'Ocelot R88.

40 % de réduction sur la RC Bandito.

40 % de réduction sur le Char Invasion Pacifique.

40 % de réduction sur les salles d'arcarde.

30 % de réduction sur les bornes d'arcade.

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui parviennent à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront gratuitement la station sonar du sous-marin Kosatka, ainsi que 200 000 dollars GTA pour avoir joué à n'importe quel moment cette semaine.En outre, les membres de Prime Gaming bénéficient de remises exclusives de 70 % sur le Pegassi Zorrusso et de 80 % sur la voiture de sport classique Grotti GT500 et le tout-terrain Pfister Comet Safari.

