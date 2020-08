GTA Online : Semaine spéciale placée sous le signe des courses de circuits

Missions et défis de gros bonnet

Podium de la semaine et promotions

40 % de réduction sur les QG de motards

40 % de réduction sur les lieux de production de motards

40 % de réduction sur les bureaux de PDG

30 % de réduction sur l'amélioration et la personnalisation des bureaux de PDG

33 % de réduction sur l'Ocelot R88

40 % de réduction sur la Declasse Hotring Saber

40 % de réduction sur la Declasse Drift Tampa

40 % de réduction sur la Declasse Drift Yosemite

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui connectent leur compte Social Club à Prime Gaming recevront 200 000 GTA $ pour jouer à tout moment cette semaine (veuillez prévoir jusqu'à 72 heures pour que tous les bonus GTA $ arrivent sur votre compte Maze Bank). De plus, les membres Prime Gaming recevront: la propriété de la discothèque Vespucci Canals, 70% de réduction sur le Mammoth Avenger et 75% de rabais sur les ateliers Avenger sur les armes et les véhicules armés.





Il y a peu, GTA Online accueillait du nouveau contenu avec l'arrivée des, proposant ainsi quelques nouvelles courses. Cette semaine, vous allez donc avoir la possibilité de vous essayer à, ces pistes seront l'occasion de tester les voitures ultralégères, et de montrer que vous êtes le meilleur pilote de tout Los Santos : Garder la trace, La vie est une plage, C'est un signe, Haut de la ville, Barrage, Route vers la ruine, Vent contraire, Gloire de Morningwood et Abrégé.De plus,: 3x plus de GTA$ ainsi que 3x plus de RP.Cette semaine dans, profitez de détenir un peu de pouvoir afin de faire travailler vos hommes ! Pour ce faire,. Ces derniers vous rapporteront le double de gains avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.De plus, si vous participez ou si vous lancez une de ces missions ou défis,durant la semaine du 3 septembre prochain. Ce n'est pas tout puisque si vous vous connectez à GTA Online, et ce jusqu'au 2 septembre prochain, vous recevrez également le tee-shirt Free Vapers Den.Tentez votre chance en allant tourner la roue du Diamond Casino dans l'espoir de remporter. Vous n'avez que jusqu'au 2 septembre prochain pour essayer de la gagner.Comme chaque semaine, vous pouvez bénéficier des nouvelles promotions :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :