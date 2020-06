GTA Online : Semaine spéciale nuits blanches et marché noir

Profitez de cette nouvelle semaine spéciale dans GTA Online afin de profiter des derniers bonus et avantages.

Boîtes de nuit et Guerres commerciales

Mode rivalité

Voiture du podium et promotions

50 % de réduction sur les boites de nuit : Del Perro, canaux de Vespucci, Strawberry, aéroport de LS, Mission Row, La Mesa, Cypress Flats, Vinewood West, centre de Vinewood, Elysian Island

sur les boites de nuit : Del Perro, canaux de Vespucci, Strawberry, aéroport de LS, Mission Row, La Mesa, Cypress Flats, Vinewood West, centre de Vinewood, Elysian Island 50 % de réduction sur les QG de motardsCentre de Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 Paleto Boulevard et 68 Paleto Boulevard), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach

sur les QG de motardsCentre de Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 Paleto Boulevard et 68 Paleto Boulevard), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach 50 % de réduction sur les lieux de production de motards : Fabriques de faux papiers, usines de fausse monnaie, fermes de cannabis, labos de méth, ateliers de cocaïne

sur les lieux de production de motards : Fabriques de faux papiers, usines de fausse monnaie, fermes de cannabis, labos de méth, ateliers de cocaïne 40 % de réduction sur la Pegassi Tezeract, l'Överflöd Tyrant, l'Imponte Ruiner 2000, l'Imponte Nightshade, le B-11 Strikeforce

sur la Pegassi Tezeract, l'Överflöd Tyrant, l'Imponte Ruiner 2000, l'Imponte Nightshade, le B-11 Strikeforce 50 % de réduction sur le bus de festival Vapid

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Social Club peuvent remporter le dernier bonus hebdomadaire de 200 000 GTA$ cette semaine, et ceux qui ont joué à GTA Online ces 4 dernières semaines recevront également un bonus supplémentaire de 200 000 GTA$. Ils seront déposés sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. Pour ceux qui ont raté le coche, consultez régulièrement le Rockstar Newswire pour tout savoir sur les prochains bonus de GTA$ à venir dans GTA Online. Les abonnés Twitch Prime peuvent également profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de base, nichée au cœur de Paleto Bay, ainsi que des bonus exclusifs de la semaine, dont 70 % de réduction sur la Declasse Mamba et 80 % de réduction sur le V-65 Molotok. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.



Pour rappel, Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes : PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,99 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 19,99 € au lieu de 30 €

Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :

Les nouveautés sont arrivées danset cette semaine est placée sous le signe des nuits blanches et du marché noir.Cette semaine,. En effet,. Aussi,. Cependant, la prudence est de rigueur, car la guerre des gangs dans Los Santos est impitoyable.De plus,. Ainsi, recevez triple GTA$ et triple RP. Pour cette mission, vous devez rouler le plus vite possible sinon une bombe s'enclenchera et détruira votre véhicule. Cependant, vous ne serez pas seul sur la route et vous pourrez malheureusement compter sur vos adversaires pour vous mettre des bâtons dans les roues.Cette semaine sur. Vous avez une tentative par jour, mais attention, cette dernière n'est présente que jusqu'au 2 juillet alors ne tardez pas !Concernanta de nouvelle fois mis le paquet afin de faire plaisir à sa communauté. Ainsi, plusieurs offres intéressantes cette semaine si vous avez l'intention de vous lancer dans une carrière de bandit :