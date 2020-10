GTA Online : Semaine spéciale missions de Contact

Missions de contact

Gains triplés

Podium de la semaine et bonus

Promotions

40 % de réduction sur les appartements de luxe

40 % de réduction sur les garages

40 % de réduction sur la Dinka Sugoi

30 % de réduction la JB 700W

40 % de réduction sur les armes laser

40 % de réduction sur la Blista Kanjo

30 % de réduction sur le Maxwell Vagrant

Prime Gaming

Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également : Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur le P-45 Nokota, -80 % sur le FH-1 Hunter. Les abonnés à Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus unique de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Cette nouvelle semaine danss'annonce encore une fois très lucrative ! Plusieurs missions vous permettent de remporter le double de récompenses, et certaines sont même triplées.C'est le moment de faire jouer vos contact dans! Pour cela, munissez-vous de votre téléphone, et effectuez. Que ce soit avec, vos gains seront doublés. Ainsi, vous repartirez avecSi vous êtes un as du volant et du levier,sont faites pour vous. Cette semaine dans GTA Online, celles-ci vous permettent de repartir avec non pas le double, mais le triple de récompenses. De ce fait, vous allez pouvoir remplir vos poches avec le triple de GTA$ et gagnez le triple de RP.Également,! Qu'ils soient associés ou gardes du corps,que vous ferez rapporteront également 3x de gains : GTA$ triplés et RP triplés.Cette semaine dans GTA Online,qui se trouve au podium du Diamond Casino. Disponible jusqu'au 14 octobre prochain, vous disposez d'un essai toutes les 24h pour tourner la roue.De plus,Les nouvelles promotions sont disponibles, voici de quoi faire quelques économies :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :