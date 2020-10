GTA Online : Semaine spéciale Import Export

Gains doublés !

Podium et bonus

Promotions de la semaine

40 % de réduction sur les bureaux de PDG

30 % de réduction sur la personnalisation des bureaux de PDG

25 % de réduction sur les entrepôts de véhicules

40 % de réduction sur le Blazer Aqua

40 % de réduction sur le JoBuilt Phantom Wedge

25 % de réduction sur le BF Club

40 % de réduction sur la Ramp Buggy

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui ont réussi à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront 200 000 GTA pour jouer à tout moment cette semaine. De plus, les membres Prime Gaming reçoivent également: l'emplacement de la discothèque Vespucci Canals gratuitement, 40% de réduction sur le Yosemite Rancher et 70% de réduction sur le Declasse Drift Yosemite. Les membres Prime Gaming qui lient leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club reçoivent un bonus unique de 1 000 000 $ GTA déposé sur leur compte bancaire Maze dans les 72 heures suivant cette opération.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. D'abord sur PS3 et Xbox 360, puis sur PS4 et Xbox One, en cette semaine spéciale,Cette semaine dans, profitez de nombreuses missions qui proposent de repartir avec. Pour cela, vous avez la possibilité d'effectuer. Celles-ci apparaissent aléatoirement dans les sessions, alors n'hésitez pas à prendre part à la guerre afin d'avoir double GTA$ et double RP.Également,sont l'occasion de repartir avec encore plus d'argent. Pour cela, vous devez tuer tous vos ennemis afin de sortir vainqueur.Pour finir,. Pour cela, vous devez avoir en votre possession un bureau de PDG afin de pouvoir lancer les missions de Véhicule spécial. Jouable à 2, 3 ou 4, celles-ci seront l'occasion de vous familiariser avec la Rocket Voltic ou encore le Blazer Aqua.Cette semaine au Diamond Casino, tentez votre chance afin de, vous bénéficiez d'un essai toutes les 24h pour aller tourner la roue du casino.De plus,Comme chaque semaine dans, vous pouvez bénéficier dePour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :