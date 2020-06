GTA Online : Semaine spéciale Guerre d'Arène

Cette semaine dans GTA Online, la Guerre d'Arène est à l'honneur et Rockstar Games propose plusieurs réductions sur ce thème. Profitez-en jusqu'au 17 juin prochain.

Bonus et réduction avec Guerre d'Arène

50 % de réduction sur l'atelier d'Arène

sur l'atelier d'Arène 40 % de réduction sur les garages d'Arène

sur les garages d'Arène 40 % de réduction sur le mécanicien d'Arène

sur le mécanicien d'Arène 40 % de réduction sur tous les véhicules suivants : Cogneur, Brutus, Cerberus, Deathbike, Dominator, Empaleur, Imperator, Issi, Sasquatch, Scarabée, Slamwan et ZR380

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui ont connecté leurs comptes Twitch Prime au Social Club reçoivent un bonus de 200 000 $ GTA uniquement pour jouer entre le 11 et le 17 juin (des GTA $ bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures). Si vous avez également joué à GTA Online la semaine dernière, continuez cette séquence tout au long des 3 prochaines semaines pour gagner jusqu'à 1 000 000 $ GTA au total. Il y a aussi un rabais disponible pour les abonnés Twitch Prime sur le prix de la propriété de base pour la propriété Arcade de Pixel Pete, et des remises spéciales sur une paire de véhicules: 80% sur la supercar Annis RE-7B et 70% sur la Pegassi Infernus Classic. Pour garantir l'accès à ces avantages et futurs, assurez-vous de visiter Twitch Prime et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,99 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 24,95 € au lieu de 30 €



Cette semaine dans. Profitez de ces avantages afin de récolter plus d'argent et de RP.Plusieurs bonus concernant le mode. Tout d'abord,, triplant ainsi les GTA$ et les RP. Aussi,Cette semaine. Disponible jusqu'au 17 juin prochain, tentez votre chance une fois par jour en allant tourner la roue.Du côté, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir et ainsi compléter votre collection de véhicules si ce n'est pas déjà fait :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :