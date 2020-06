GTA Online : Semaine spéciale excès de vitesse

Les nouvelles promotions viennent d'arriver dans GTA Online. Découvrez sans plus tarder ce que Rockstar Games vous propose cette semaine.

Gains doublés et triplés

Podium de la semaine et réductions

GRATUIT : La BF Raptor

: La BF Raptor GRATUIT : La Principe Nemesis

: La Principe Nemesis GRATUIT : La Shitzu Hakuchou

: La Shitzu Hakuchou GRATUIT : Le Nagasaki Blazer Hot Rod

: Le Nagasaki Blazer Hot Rod 40 % de réduction sur la Vapid Flash GT

sur la Vapid Flash GT 40 % de réduction sur l'Itali GTB

sur l'Itali GTB 40 % de réduction sur la Coil Rocket Voltic

sur la Coil Rocket Voltic 35 % de réduction sur l'Ocelot Stromberg

sur l'Ocelot Stromberg 40 % de réduction sur les bureaux de PDG : Maze Bank - branche ouest, Centre financier Arcadius, Lombank - branche ouest et la Maze Bank Tower

sur les bureaux de PDG : Maze Bank - branche ouest, Centre financier Arcadius, Lombank - branche ouest et la Maze Bank Tower 30 % de réduction également sur les personnalisation de bureaux

également sur les personnalisation de bureaux 50 % de réduction sur les grands entrepôts de marchandises spéciales

Avantages Twitch Prime

Et vous pouvez toujours profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de base, ainsi que de promotions exclusives sur la Declasse Mamba (-70 %) et le V-65 Molotok (-80 %). Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,99 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 22,95 € au lieu de 30 €



Une nouvelle semaine vient de débuter dans GTA Online, et cette fois-ci grâce aux courses de voitures. Cette semaine, les joueurs pratiquant ce sport recevront double GTA$ et double RP. De plus, celles et ceux en quête de sensation forte peuvent s'amuser avec des cascades. Planez et réalisez des cascades invraisemblables pour impressionner vos adversaires, mais surtout pour gagner triple GTA$ et triple RP. Si vous êtes chef d'entreprise, sachez que les ventes de marchandises spéciales rapportent également des gains doublés. Cette semaine sur le podium du Diamond Casino, tentez votre chance en allant tourner la roue et peut-être gagner le véhicule.