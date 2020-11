GTA Online : Semaine spéciale courses aux points !

Les courses aux points

Gains doublés

40 % de réduction sur les QG de motard

40 % de réduction sur les différents lieux de production

Podium de la semaine et bonus

Promotions

GRATUIT : tous les pistolets

40 % de réduction sur la Vapid Buggy Raid

40 % de réduction sur la Vapid FMJ

30 % de réduction sur la Maxwell Vagrant

30 % de réduction sur le HVY Barrage

40 % de réduction sur le Vapid Trophy Truck

40 % de réduction sur le buggy rampe BF

30 % de réduction sur le Mammoth Thruster

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur l'Emperor ETR1 et -70 % sur le LF-22 Starling. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 9,99 € au lieu de 34 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici une nouvelle semaine lucrative dans, avec! Voici tout ce que vous devez savoir.Cette semaine dans, profitez. Pour ce faire, installez-vous à bord d'un Caracara ou de l'un des six autres véhicules armés, et tentez de surpasser vos ennemis dans ces courses spéciales, la combinaison ultime de précision et de puissance. Ces dernières, comme indiqué plus haut,D'autres missions vous permettent durant cette semaine de repartir avec. Ainsi,: cocaïne, faux papiers, fausse monnaie, cannabis... Vos bénéfices seront doublés. Cependant,s non négligeables :En plus des ventes,. Surveillez bien les alertes !Cette semaine au Diamond Casinogonflé aux stéroïdes orné du motif Sponsor Atomic. Vous disposez d'un essai toutes les 24h afin de pouvoir remporter gratuitement de bolide. De plus,, et ce jusqu'au 11 novembre prochain,Rockstar Games n'a pas oublié de renouveler les promotions de la semaine :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :