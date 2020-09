GTA Online : Semaine spéciale avec le mode Rivalité mis à l'honneur

Mode conquête

Podium et bonus de la semaine

Promotions hebdomadaires

30 % de réduction sur les hangars : LSIA Hangar A17, LSIA Hangar 1, Fort Zancudo Hangar 3499, Fort Zancudo Hangar 3497, Fort Zancudo Hangar A2.

30 % de réduction sur la personnalisation des hangars : thème, mobilier, éclairage, atelier...

40 % de réduction sur le LF-22.

40 % de réduction sur le Tula Mammouth.

25 % de réduction sur la Gauntlet Classique personnalisée.

30 % de réduction sur l'Imponte Deluxo.

30 % de réduction sur Rune Zhaba.

25 % de réduction sur Albany Manana Custom.

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront: GTA $ 200K pour jouer à tout moment cette semaine, la propriété gratuite de la discothèque Vespucci Canals, 80% de rabais sur le Progen T20 ainsi que 80% de réduction sur le Tyrant d'Överflöd.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette semaine dans, n'hésitez pas à jouer certaines missions du. Nommée, cette série d'épreuves sera l'occasion pour vous de gagner beaucoup plus de RP et de GTA$. Ainsi,. Petite astuce, afin de gagner toujours plus d'argent, n'hésitez pas à mettre le maximum de manches possibles.De plus, si vous disposez d'Le mode rivalité n'est pas le seul à profiter de bonus triplés puisque. Ainsi, pour toutes les missions appartenant à celui-ci, remportez 3x plus de RP et 3x plus de GTA$.Cette semaine au, tentez votre chance en allant tourner la roue afin d'espérer de remporter. Attention, vous ne disposez que d'un essai toutes les 24h. Celle-ci est disponible jusqu'au 23 septembre prochain.De plus, un bonus non négligeable sera offert à tous les joueurs qui parviendront à mettre la main sur. Ces derniers se trouvent un peu partout dans la ville, et une fois le tout récupéré,Comme chaque semaine dans GTA Online, vous pouvez bénéficiez de plusieurs réductions intéressantes :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :