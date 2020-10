GTA Online : Semaine spéciale Abus de pouvoirs avec le mode rivalité

Gains triplés

Gains doublés

Podium de la semaine et bonus

Promotions

50 % de réduction sur tous les entrepôts de marchandises

30 % de réduction sur l'Emperor ETR1

40 % de réduction sur l'Ocelot Locust

40 % de réduction sur l'Übermacht SC1

Prime Gaming

Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également : Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur le P-45 Nokota, -80 % sur le FH-1 Hunter. Les abonnés à Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus unique de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. Si vous aviez auparavant un compte Twitch associé, vous devrez récupérer vos avantages sur Prime Gaming pour bénéficier de tous ceux à venir. Cliquez ici pour plus d'informations.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Los Santos accueille une nouvelle semaine dans GTA Online avec tous les bonus inédits. Cette fois-ci, Rockstar Games a décidé de tout miser sur les Abus de pouvoirs dans le mode rivalité, mais aussi sur les ventes de marchandises spéciales et les contre-la-montre.Profitez duafin d'effectuer. Ces dernières détiennent des bonus et vous permettent dès maintenant d'obtenir le triple de récompenses avec. Ces avantages sont disponibles jusqu'au 21 octobre prochain.Aussi,, donc n'hésitez pas à prendre le volant et de tenter d'arriver premier durant ces dernières. Cependant, même si vous ne parvenez pas à obtenir la tête du classement, vous bénéficierez tout de même des gains triplés avecCette semaine dans, si vous êtes PDG et que vous disposez d'un bureau ainsi que d'un dépôt de marchandises,à la clé.Tentez dès maintenant votre chance en allant tourner la roue du. Vous pouvez, et ce jusqu'au 21 octobre prochain,. Attention, vous ne disposez que d'un essai toutes les vingt-quatre heures.Aussi,Avec cette nouvelle semaine,suivantes :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :