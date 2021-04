GTA Online : Semaine explosive avec plusieurs bonus

Bonus de gains dans GTA Online

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -80 % sur l'Annis Savestra, -35 % sur le Vapid Slamtruck et -40 % sur la moto Maibatsu Manchez Scout.

Cette semaine dans GTA Online, n'ayez pas peur de prendre des risques ! Avec Convoi Explosif, vous allez pouvoir avoir quelques montées d'adrénaline, mais aussi vous remplir les poches puisque ce mode vous rapporte depuis ce 8 avril, et ce jusqu'au 14 avril prochain le triple de gains : 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP.De plus, les défis disponibles en mode libre peuvent vous permettre de vous faire plus d'argent et de RP. S'ils se déclenchent régulièrement, n'hésitez pas à participer à ces derniers puisqu'ils vous rapportent aussi le triple de gains.Prouvez que vous êtes un pilote tout-terrain à travers les courses polymorphes. Si elles se montrent amusantes, elles sont aussi avantageuses puisque depuis ce 8 avril, et ce jusqu'au 14 avril prochain, elles vous font gagner 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.Rockstar Games a décidé d'être généreux avec ses joueurs et offre donc pour tous les joueurs de GTA Online un petit bolide. De ce fait, la Lampadati Tropos rallye est disponible gratuitement depuis ce 8 avril sur le site Southern San Andreas Super Auto. Attention, vous ne disposez que de 6 jours pour la récupérer.Depuis ce 8 avril, vous pouvez tenter votre chance en allant tourner la roue du Diamond Casino Resort. À la clé, la magnifique Blista Kanjo. Ce petit bolide est disponible jusqu'au 14 avril prochain, alors ne tardez pas ! Cependant attention, vous ne disposez en effet que d'un seul essai par jour.Comme chaque semaine, de nouvelles promotions sont disponibles dans GTA Online :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.