GTA Online se met à l'heure hivernale et vous offre de nombreux cadeaux saisonniers

Pour célébrer comme il se doit les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année, GTA Online vous propose non pas un, mais 4 événements décalés et des cadeaux gratuits à récupérer.
En temps normal, Los Santos est baigné par le soleil et les températures élevées. Mais au mois de décembre, la cité arbore un magnifique manteau blanc, pour la plus grande joie de ses résidents. Vous l'aurez compris : GTA Online a récemment reçu sa mise à jour hivernale
. Mais à l'approche de Noël, celle-ci est bien décidée à gâter les joueurs avec une montagne de surprises. Depuis le 19 décembre dernier et jusqu'au 1er janvier 2025
, profitez de la magie des fêtes dans GTA Online
. Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez récupérer de nombreux objets cosmétiques gratuits simplement en vous connectant au jeu. Vous pouvez également prendre part à des événements temporaires incluant des bonshommes de neige, le Yéti et une version alternative du Grinch.
Boules de neige, cadeaux en pagaille et chasse au Yéti au programme dans GTA Online
Tout d'abord, le Père Noël offrira à tous les joueurs qui se connecteront pendant cette période un bas de Noël rempli de cadeaux.
Dans cette chaussette bien remplie, vous trouverez pêle-mêle une grenouillère en forme de pingouin, un pendentif en or en forme de renne, un lanceur de boules de neige, un lanceur de fusées de feux d'artifice avec 20 fusées, un stock d'en-cas et de munitions et plus encore.
Après avoir ouvert vos cadeaux, défoulez-vous en profitant des 4 activités temporaires disponibles avec cette mise à jour hivernale. Pour les amateurs de créatures mythiques et de monstres de Noël, une chasse au Yéti et une traque du Gooch
sont proposées. En récompense, vous obtiendrez la tenue de la créature éliminée. Vous pouvez également participer à une bataille épique contre des bonshommes de neige
et obtenir une nouvelle tenue. Enfin, vous pouvez tomber sur la fusillade de la place Weazel.
Si vous neutralisez les criminels présents, vous pourrez ajouter le pistolet WM 29 et le skin du pistolet Season's Greetings Mk II à votre collection.
Enfin, vous pourrez récupérer d'autres cadeaux en suivant à la trace le transporteur des fêtes
. Déambulant dans les rues de Los Santos, il sèmera sur son passage des cadeaux contenant des GTA$, des RP, des snacks, des recharges de munitions, le pull festif eCola ou le pull festif Sprunk. Alors, restez bien à l'affût car dans GTA Online, il y a toujours quelque chose à faire, même à Noël !
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