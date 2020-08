GTA Online : Rockstar supprime la progression des joueurs suite à l'utilisation d'un exploit

A wave of money resets occurred today, targeting the players who participated in the apartment garage glitch.#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) August 27, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dernièrement,suite à la mise à jour estivale . La manipulation était assez simple à effectuer et permettait de récolter beaucoup d'argent en très peu de temps. Il suffisait aux joueurs de détenir le bureau de PDG le plus cher, ainsi que certains emplacements vides déterminés. Le glitch ne s'arrête pas là, mais afin de maintenir une bonne ambiance et de ne pas ternir l'expérience des autres joueurs, vous comprendrez que nous n'allons pas divulguer la manipulation dans son intégralité même si cette dernière est désormais corrigée.Suite à cela,et ont décidé de partager leur expérience sur Twitter et Reddit . Ainsi,. Le dataminer Tez2 a témoigné de ce fait en expliquant la démarche effectuée par Rockstar Games.Le studio n'hésite pas à prendre des mesures lorsque sa communauté tente de gagner de l'argent via des pratiques frauduleuses. Le dernier en date mettait en avant le transfert de propriétés et la duplication de ces bénéfices gagnés. Vous l'aurez compris, si vous décidez de vous lancer dans, mieux vaut jouer de façon légitime.