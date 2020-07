GTA Online : Retour à la ligne à l'honneur cette semaine

Comme chaque semaine, Rockstar Games prend soin d'apporter quelques nouveautés dans GTA Online. Cette fois-ci, les motards sont à l'honneur avec Retour à la ligne.

Retour à la ligne et ventes de motards

Courses spéciales et voiture de la semaine

Promotions de la semaine

35 % de réduction sur la Nagasaki Shotaro

40 % de réduction sur la Declasse Tulip

35 % de réduction sur la Grotti X80 Proto

35 % de réduction sur la Ruiner 2000

35 % de réduction sur la Nagasaki Blazer Aqua

40 % de réduction sur la Western Rampant Rocket

40 % de réduction sur Vapid Clique

50 % de réduction sur tous les véhicules de Guerre d'arène

Avantage Twitch Prime

Les joueurs en ligne avec des comptes Twitch Prime connectés au Rockstar Games Social Club recevront 200 000 GTA pour jouer à tout moment cette semaine, plus 200 000 GTA supplémentaires si vous avez joué à chacune des quatre dernières semaines (veuillez prévoir jusqu'à 72 heures pour tous les GTA Bonus $ pour arriver sur votre compte Maze Bank). À partir de cette semaine, vous pouvez également obtenir gratuitement la propriété Vespucci Canals Nightclub. Et en prime, bénéficiez de 70% de réduction sur le prix du Pegassi Oppressor et de 80% sur le Bravado Verlierer. Pour garantir l'accès aux avantages futurs, assurez-vous de visiter Twitch Prime et de vous inscrire.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,49 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 18,95 € au lieu de 30 €



Plusieurs missions et épreuves peuvent vous permettre de remporter beaucoup plus de gains. Cette semaine dans GTA Online, il s'agit du mode rivalité.Comme annoncé plus haut, le mode rivalité vous permettra cette semaine de voir vos GTA$ et vos RP tripler. Ainsi,! Vous avez jusqu'auafin de profiter de ces petits bonus.De plus, si vous êtes un chef de motards et que vous disposez d'un QG et de ses quelques ateliers, sachez que! Ainsi, remportez 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP en effectuant des ventes de faux-papiers, meth, cannabis ou encore coke.Cette semaine et ce jusqu'au 29 juillet prochain,. Ce n'est pas tout puisque vous pouvez aussiqui trône sur le podium du Diamond Casino. Vous disposez d'une chance par jour afin d'aller faire tourner la roue et ainsi espérer la remporter.Plusieurs promotions sont disponibles depuis ce 23 juillet :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :