GTA Online : Récompenses triplées en Guerre motorisée

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -70 % sur la Dewbauchee JB 700W, véhicule favori des espions, ainsi que sur le Boxville blindé, et -35 % sur le Dinghy armé.

Cette semaine dans, les trafiquants d'armes ont le vent en poupe. Plusieurs promotions disponibles, notamment si vous voulez débuter une véritable carrière de criminel ! Ainsi, Maze Bank propose une promotion de 50 % sur tous les bunkers, ainsi que sur toutes les améliorations et personnalisations.Le mode rivalité Guerre motorisée vous propose depuis ce 29 avril, et ce jusqu'au 2 juin prochain, de repartir avec 3x plus de récompenses :. Pour cela, rendez-vous dans les activités proposées par Rockstar Games via votre menu, et partez à la rencontre de vos adversaires. Pour vous défendre, vous ne disposez que d'un pistolet, mais vous pouvez bien évidemment piller pour trouver d'autres armes.Les épreuves bunker ainsi que les ventes se montrent également lucratives durant cette semaine dans. Celles-ci vous font gagner depuis ce jeudi le double de récompenses, avec ainsi. Ces bonus sont non négligeables puisqu'une vente complète de bunker peut rapporter jusqu'à 1 million de GTA$.Si vous êtes propriétaire d'un bunker, vous recevrez gratuitement le sweat Hawk & Little noir durant la semaine prochaine, et tous les joueurs de rang 100 ou plus bénéficieront du motif camouflarbre pour le HVY APC.Un nouveau véhicule est a gagner au Diamond Casino de Los Santos ! Ainsi, tentez votre chance en allant tourner la roue pour espérer remporter l'Übermacht Revolter, une berline d'apparence inoffensive, sauf si vous y installez une mitrailleuse utilisable par le conducteur dans l'atelier de véhicules armés.Voici les nouvelles promotions disponibles depuis ce 29 avril :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.