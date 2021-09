GTA Online : Récompenses triplées dans Retour à la ligne

Plusieurs bonus et récompenses disponibles dans GTA Online

40 % de réduction sur les GQ de motards.

40 % de réduction sur les modifications des QG de motards.

50 % de réduction sur les réapprovisionnements des lieux de production de motards.

50 % de réduction sur les améliorations et modifications des lieux de production de motards.

50 % de réduction sur la RC Bandito.

40 % de réduction sur la Western Rampant Rocket.

30 % de réduction sur la Vapid Dominator ASP.

40 % de réduction sur la Dinka Vindicator.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.



Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur la Dinka RT3000 et -65 % sur la Lampadati Casco jusqu'au 20 octobre.

Cette semaine, la Shotaro est mise à l'honneur grâce aux épreuves de. Ces dernières vous permettent en effet depuis ce 23 septembre de repartir avec. Ce mode consiste à coincer les adversaires avec la trainée des motos, mais attention, vous pouvez malheureusement vous faire exploser.Si vous êtes à la tête d'un club de motards, sachez que les ventes de drogues dures, ici la coke et la meth, vous permettent de vous faire le double de bénéfices avecLes membres du salon auto de LS qui auront le courage et l'audace de participer auxcette semaine gagneront en réputation deux fois plus vite.Pour espérer remporter la Karin Previon, vous devezde LS quatre jours d’affilée.Cette semaine, un nouveau véhicule a pris place dans le Diamond Casino et il s'agit de la Nagasaki Outlaw. Pour tenter de la gagner, vous pouvez aller tourner la roue de la fortune qui se trouve au centre du casino, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les nouvelles promotions de la semaine :Pour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS5 et Xbox One et vous donne rendez-vous sur PS5 et Xbox Series en mars 2022.