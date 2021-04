GTA Online : Récompenses triplées dans Job du casino

Gains doublés et triplés dans GTA Online

Missions du casino

Courses Casse-cou

Podium de la semaine et nouvelles promotions dans GTA Online

50 % de réduction sur les décorations de la suite au magasin du casino.

30 % de réduction sur la Pegassi Torero.

40 % de réduction sur la Grotti Itali GTO.

40 % de réduction sur la Lampadati Komoda.

40 % de réduction sur la Nagasaki Stryder.

40 % de réduction sur la Maxwell Vagrant.

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -70 % sur la Pegassi Zorrusso et -80 % sur la sportive classique Grotti GT500 et la Pfister Comet Safari tout-terrain.

Cette semaine dans, les missions du casino s'avèrent très rentables. Vous pouvez en effet aider Agatha Baker en terminant des jobs du casino à travers Los Santos, et ainsi repartir avecDe plus, vous pouvez également essayer de confirmer ou d'infirmer les rumeurs qui courent dans le casino sur une éventuelle livraison de diamants dans la chambre forte... On ne sait jamais.Vous allez pouvoir prendre un peu de bon temps et montrer que vous aimez prendre des risques à travers. Cette semaine,Un nouveau véhicule a rejoint le Diamond Casino. Vous pouvez tenter votre chance et aller tourner la roue pour espéreravant sa disparition le 28 avril prochain. Attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.