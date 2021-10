GTA Online : Récompenses doublées sur les ventes de marchandises spéciales

Récompenses doublées disponibles pour les ventes de marchandises spéciales dans GTA Online

Bonus de GTA$ et de RP dans GTA Online

Défi et véhicule récompense du salon auto

Podium et promotions disponibles dans GTA Online

50 % de réduction sur toutes les pompes hydrauliques.

40 % de réduction sur les bureaux de PDG.

35 % de réduction sur les entrepôts de marchandises spéciales.

30 % de réduction sur la Lampadati Komoda.

40 % de réduction sur la Coil Brawler.

30 % de réduction sur la Truffade Nero / Nero Custom.

30 % de réduction sur la Karin Sultan / Sultan RS.

30 % de réduction sur la Declasse Voodoo / Voodoo Custom.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur la Dinka RT3000 et -65 % sur la Lampadati Casco jusqu'au 20 octobre.

Cette semaine dans GTA Online, les ventes de marchandises spéciales ont le vent en poupe. Si vous êtes à la tête d'un entrepôt, sachez que toutes lesoctroient le double de GTA$ et de RP jusqu'au 13 octobre. Pour en lancer une, rendez-vous sur l'ordinateur se trouvant dans votre entrepôt. Un conseil, effectuez les ventes à plusieurs, surtout si votre entrepôt est plein.Certaines courses proposent depuis ce 7 octobre le triple de récompenses avec 3x plus de GTA$ et 2x plus de RP. Parmi elles, se trouvent les courses casse-cou et les courses aériennes. Même si vous terminez dernier, vous bénéficierez tout de même des triples gains.Plusieurs modes ont fait leur retour avec parmi eux,, et. Cette semaine, ce dernier mode offre le double de récompenses à tous les joueurs, soit 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP, pour aller récupérer et livrer le paquet. Attention, une pluie de plomb est si vite arrivée.D'autre part, lesoctroient elles aussi le double de GTA$ et de RP. Pour cela, rendez-vous sur votre iFruit dans l'application SecuroServ.Les membres du salon auto de LS qui termineront dans le top 2 d’une course des Épreuves du salon auto de LS 6 jours d'affilée recevront une Karin Calico GTF à modifier.Le Diamond Casino a accueilli un nouveau véhicule sur son podium avec la Nebula turbo, une berline 2 portes des années 70. Pour espérer la gagner, vous devez aller tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les nouvelles promotions disponibles dans GTA Online :

Pour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS5 et Xbox One et vous donne rendez-vous sur PS5 et Xbox Series en mars 2022.